Zien! Fidan Ekiz trapt op primetime Akwasi’s ophitsomroep Zwart de grond in: ‘Zaait verdeeldheid!’

Wat is De vooravond toch ook een heerlijke vervanger van De wereld draait door. Niet alleen zoete, ‘inclusieve’ broodjes bakken maar gewoon het latente racisme van de woke-osnoten aan de kaak stellen. Fidan Ekiz deed dat gisteren gewoon, met Akwasi’s nieuwe ophitsomroep ‘Zwart’.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar gisteren is de ledenwerfcampagne voor de nieuwe publieke omroep ‘Omroep Zwart’ dan eindelijk van start gegaan. Akwasi moet met z’n gevolg maar liefst 50.000 handtekeningen verzamelen, en dan mag hij toetreden tot het publieke bestel.

De vooravond-presentator Rens Klamer vindt het wel prima: hier is de publieke omroep voor bedoeld, zegt hij in een gesprek aan het begin van de aflevering van de BNNVARA-talkshow gisteren. Laat hem die handtekeningen maar halen, en kom maar binnen.

Zijn mede-presentatrice Fidan Ekiz heeft daar toch een wat andere kijk op. Al benadrukt Ekiz dat Akwasi dit ‘mag’ doen, ze citeert ook nog even uit de ophef rondom Akwasi van de afgelopen tijd. Een man die bijna veroordeeld was voor opruiing. En dan de naam van die omroep: Zwart. Moet je je eens indenken wat er zou gebeuren als een PVV-stemmer een omroep zou beginnen die ‘Blank’ of ‘Wit’ heet, houdt Ekiz de kijker voor. Dan is het land te klein en moet iedereen die verdeeldheidszaaier aanpakken.

Wel nu, stelt Ekiz, dan moeten we ook Akwasi niet sparen. Ook deze man jaagt de verdeeldheid van de Nederlandse samenleving graag aan, en Ekiz zou hem graag daarover eens aan de tand voelen in De vooravond.

Wij hopen natuurlijk dat dat gaat gebeuren – wij zitten alvast klaar met een grote bak popcorn op de bank. Go Fidan!