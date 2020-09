Zorgpremie stijgt alwéér gigantisch! Dank weer voor dit quasi-communistische collectivistische zorgsysteem, hoor!

Dat kan er natuurlijk ook nog wel bij in het politieke rampjaar 2020: volgend jaar gaan de premies die we allemaal betalen voor de zorgverzekeringen weer omhoog met gigantische bedragen. Dat valt af te leiden uit het feit dat DWS, traditiegetrouw de eerste zorgverzekering die premies voor 2021 bekendmaakt, de kosten flink omhoogschroeft.

De Nederlandse zorg is een gigantisch duur project waar alle winst waarvoor wij Nederlanders krom liggen wordt opgestreken door een handjevol bedrijven, waaronder de ergste profiteurs van allemaal: zorgverzekeraars. Een volledig op de overheid aangewezen administratieve tussenlaag die de regie over de gehele zorgwereld in handen geduwd heeft gekregen, en daar flinke vergoedingen voor rekent.

Voor 2021 wrijven ze weer in hun handjes. Want door de coronacrisis is alles duurder geworden, dus kunnen zij over meer producten en diensten hun fijne winstmarges rekenen. Dus die worden, voor de aardigheid, dan ook nog maar eens fors opgeschroeft om maximaal te kunnen profiteren van een dienst die de inwoners van dit land verplicht moeten afnemen. Lekker dan:

“De zorgpremie van DSW stijgt komend jaar met 6,50 euro tot 124,50 euro per maand. Daarmee komt de kostenpost bijna een derde hoger uit dan de stijging die het kabinet vorige week met Prinsjesdag aankondigde. DSW maakt jaarlijks als eerste de zorgpremie bekend, en is daarmee richtinggevend voor andere zorgverzekeraars.”

Voor Nederlanders met een zorgtoeslag: no biggie. Die krijgen die stijging wel gelapt via de belastinginkomsten die weer worden verhaald op werkend Nederland. Die zélf dus wél die hogere toelage aan de zorgverzekering mogen betalen. Want ja: in de ogen van de overheid zijn de middeninkomens nu eenmaal de uitgemergelde melkkoe van dit land.