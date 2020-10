Aanhoudende trammelant bij het CDA: lijstkandidaten blijven zich terugtrekken

Op z’n zachtst gezegd loopt het niet helemaal vlekkeloos bij het CDA. Sinds de lijsttrekkersverkiezing lijkt het helemaal mis te gaan bij de christendemocraten. Nu de kandidatenlijst bij het CDA bekend is, en sommigen oudgedienden niet de plek hebben gekregen die ze hoopten te krijgen, blijken ook nieuwkomers niet altijd tevreden te zijn. Ook zij verlaten het schip.





De een na de ander blijkt niet blij te zijn met zijn positie op de kandidatenlijst – een positie die overigens nog niet definitief vaststaat. Zojuist liet ook Rick Brink weten zich terug te trekken als kandidaat voor het CDA.

Vandaag de moeilijkste beslissing uit mijn leven genomen, maar het is prima zo! Ik heb me teruggetrokken als kandidaat namens @cdavandaag! Lees hieronder een uitgebreide toelichting….👇👇👇#CDA pic.twitter.com/GJy2kNwely — rick brink (@RickBrink_mvgz) October 28, 2020

Eerder bleek ook al Kamerlid Chris van Dam af te zien van een plek op de kandidatenlijst van het CDA. Een bijzondere keuze aangezien Van Dam flink wat werk heeft verzet met name op het MH17-vraagstuk.

Veel vragen over mijn afwezigheid op nieuwe ⁦@cdavandaag⁩ kandidatenlijst. De mij aangeboden plek (nr 24) was zodanig laag dat het mij past de eer aan mijzelf te houden. Teleurstellend: ja. Maar altijd goed om zélf keuzes te maken. Kandidaten 2021 https://t.co/pFQN4xQOaj — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) October 27, 2020

En zo lijkt het CDA-bestuur een verkeerde richting te hebben ingeslagen. Ze hebben enkele routiniers een lage plek gegeven, en sommige nieuwkomers klaarblijkelijk ook. Gelukkig is lingo-topper Lucile Werner nog wel tevreden met haar plek.

Ook CDA’er Martijn van Velvert baalt enorm van zijn plek (nummer 25 op de lijst). Toch ziet hij dit niet direct als een ‘straf’.

De tijden dat het CDA nog positief in het nieuws komt zijn zeldzaam, dit komt voornamelijk door het interne gerommel. Want waar is het partijbestuur mee bezig?