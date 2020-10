Aanslagpleger Nice was Tunesiër die als bootvluchteling via Lampedusa naar Europa kwam

Fijn zeg, zulke open grenzen. Een Tunesische asielzoeker die op zo’n gammel bootje via het Italiaanse eiland Lampedusa arriveerde in Europa blijkt de moordenaar te zijn die vandaag in het Franse Nice een dodelijke aanslag pleegde.

In de categorie ‘well, that aged well‘ hebben we nu in de aanbieding… deze opmerking van het voormalige GroenLinks-Europarlementslid Judith Sargentini. Zij wist in 2015 te melden dat “er geen greintje bewijs” zou zijn voor de stelling dat terroristen in de slipstream van een vluchtelingenvloedgolf Europa binnenstromen, en allemaal niet via de routes die vluchtelingenboten afleggen vanuit Afrika en Klein-Azië naar eilanden als Lampedusa, Malta of Lesbos. Allemaal “hysterie,” aldus de politica van de partij die groot fan was van het wagenwijd open laten staan van de lands- én continentsgrenzen.

Even fast forward naar het najaar 2020, wanneer leiders van islamitische landen de boel in Europa lopen op te stoken vanwege vermeende ‘beledigingen’ van moslims. Dat leidde vandaag nog tot drie doden in een kerk in Nice, waar een radicale Tunesiër drie mensen vermoordde wegens een gehallucineerde Franse aanval op de islam.

En hoe kwam die misselijke Noord-Afrikaan aan in Frankrijk? Nou, houd je vast. En als je Judith Sargentini heet, doe dan je ogen maar even dicht. Want dat was… dus via een vluchtelingenbootje. Zucht:

“De Italiaanse krant Corriere della Sera meldt dat de man begin oktober via het Italiaanse eiland Lampedusa Europa is binnengekomen. In zijn zak vonden ze een blad uitgegeven door het Italiaanse Rode Kruis en het was het document waarmee de Franse onderzoekers hem konden identificeren. Na een periode van quarantaine werd hij vrijgelaten met de boodschap dat hij Italië moest verlaten, zijn asielaanvraag werd geweigerd.”

Nou, van die fantastische vooruitziende blik van GroenLinks moeten we het dus echt hebben in Nederland! Nou ja, misschien als het om vuurwerk gaat. Maar immigratie? Misschien toch maar naar wat realistischere stemmen luisteren, want wordt langzaam duidelijk waar die goedbedoelde luchtfietserij in werkelijk tot leidt…