Absurd! Onverantwoordelijk OMT gaat weer in mondkapjeshaatmodus: ‘Niet preventief gebruiken in thuiszorg!’

Kent u die mop over het officiële overheidsadviesorgaan – vol met gezondheidsofficials – dat met droge ogen beweerde dat middenin een pandemie geen mondkapjes gedragen moeten worden? Nee, hè? Het is namelijk ook geen mop, maar bittere – en levensgevaarlijke – realiteit.

Het lijkt erop dat er geen land te wereld zo ongelooflijk hardleers is over manieren om het coronavirus te voorkomen als Nederland. Terwijl we inmiddels de besmettingskampioen van heel Europa zijn, blijven de autoriteiten maar dralen rondom mondkapjes. Nou ja, er geldt een “dringend advies”. En ze moeten ook in het OV gedragen worden, al heeft ondergetekende ook gezien hoe niet-dragers ermee weg komen dat ze gewoon hun trui over hun gezicht trekken.

En nu komt dus het volgende stukje onverantwoord gedrag temidden een dodelijke pandemie: ook in de thuiszorg hoeven mondkapjes niet gedragen te worden, ondanks het feit dat zorgmedewerkers in deze sector haast per definitie over de vloer komen bij een ongelooflijke risicogroep. Dat is allemaal niet zo bijster nodig, adviseert het OMT in een schandalig onverantwoord rapport:

“In het OMT-advies dat morgen wordt gepubliceerd, maar nu al in handen is van Nieuwsuur, wordt preventief gebruik van mondmaskers nog altijd niet geadviseerd voor de thuiszorg. In het advies staat dat mondmaskergebruik voor thuiszorgpersoneel “overwogen kan worden” en “per cliënt” moet worden “beoordeeld”.”

Kortom, niet alleen worden thuiszorgmedewerkers helemaal niet goed beschermd door het OMT… ook krijgen ze er een berg onduidelijkheid en administratieve rompslomp bij omdat “per cliënt overwogen” moet worden of er wel of geen mondkapje gedragen dient te worden. Erg handig, zulke dingen, als je gewoon je werk probeert te doen…

Dus… Waar kunnen we een nieuw OMT kopen? Dít OMT is duidelijk stuk en niet meer te repareren.