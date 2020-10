Annabel Nanninga sloopt gratis €10K-plan GroenLinks: ‘Met bakfiets op gap year naar Azië, dE miLjOnAiRs bEtALeN!1!’

De Amsterdamse Forum voor Democratie-fractievoorzitter blijkt niet zo’n ongelofelijke fan van het idee van GroenLinks om alle 18-jarigen onmiddellijk op hun verjaardag €10.000 mee te geven. Op social media maakt de politica het idee onmiddellijk met de grond gelijk.

Bij FVD zijn ze niet zo’n gigantische fan van het GroenLinkse plan om iedereen die 18 jaar oud wordt direct het luttele bedrag van €10.000 op de rekening te storten, op kosten van de rijkste Nederlanders. Thierry Baudet vroeg retorisch al aan Klaver wanneer Nederlanders niet €10.000, maar de €1000 miljard terugkrijgen voor alle dure GroenLinks-plannen.

Ook FVD-senator en -gemeenteraadslid Annabel Nanninga pakt het plan nu aan. Het idee van een ‘startkapitaal’ vindt ze absurd:

“Alle kinderen een gap year om zichzelf te vinden in Azië (wel per bakfiets anders komt Greta je halen) en dE miLjOnAiRs bEtALeN!!1!1!!”

Wanneer een willekeurige Twitter-passant vraagt of de hoofdstedelijke volksvertegenwoordigster iets concreter in haar kritiek kan worden antwoordt ze als volgt:

“Nee. Dit is zo adembenemend compleet in even communistische als naïeve GratisBier verkiezingskretologie, niks meer aan toe te voegen. Nouja vooruit, een schaterlach dan.”