Anti-Trump-gekkies vernielen ruit bij Madame Tussauds-beeld in Amsterdam. Nou, dat zal ‘m leren!

Nou, dat zal die oranje orang-oetan in Washington D.C. leren hoor! Eén of andere progressieve vandaal heeft geprobeerd zijn beeld in Madame Tussauds Amsterdam aan te vallen.

Steen naar beeld Trump met mondkapje in Madame Tussaudshttps://t.co/Qq5uSKmUA1 pic.twitter.com/irmCwYsviV — AT5 (@AT5) October 7, 2020

Het bestaan van het zogenaamde “Trump Derangement Syndrome” heb ik altijd onzin gevonden: kritiek op één van de meest anti-rechtsstatelijke presidenten die de VS ooit hebben gehad is geen derangement (ontsporing), maar bittere noodzaak.

Toch moet ik wellicht terugkomen op die conclusie, want in Amsterdam bestaat het kennelijk echt. Ach ja, Amsterdam. De linkse open inrichting Amsterdam. Grootheidswaanzin is de inwoners van de hoofdstad niet vreemd, en zo ook het idee dat zij daadwerkelijk iets kunnen veranderen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen of de twee kandidaten in die race.

Want Trump is slecht (oké: true), maar dat betekent niet dat als je zijn wassen beeld in Madame Tussauds aanvalt dat ook direct consequenties heeft voor Trump zelf. Wat dacht de aanvaller: ik geloof niet in voodoo, maar niet geschoten altijd mis? Toch maar even wat stenen tegen die gevel mikken en een paar rode kruizen erbij voor good measure?

Nee, het gaat geen sikkepit helpen. Trump zit – in ieder geval tot januari 2021 – nog in het Witte Huis. En de enige die daar wat aan kunnen veranderen zijn Amerikaanse kiesgerechtigden. Geen Nederlanders. En al helemáál geen stenen uit Amsterdam. Die horen op straat, en niet tegen ruiten of wassen beelden. Hmmmkay, logisch toch?