Arrivederci, COVID-schoonmoederknuffelaar Grapperhaus! Van verkiesbare CDA-plek weggeschopt

Hoe de verkiezingsuitslag in maart 2021 gaat uitpakken weet nog niemand. Van één ding zijn we wél alvast zeker: Ferd Grapperhaus zal niet namens het CDA plaatsnemen in de blauwe Kamerbankjes. Sneu hoor!

Langzaam maar zeker begint het het coronavirus ook politieke slachtoffers te maken. Voornamelijk bij het CDA, de partij namens wie nog altijd de fragiele Hugo de Jonge lijsttrekker is. Of hij de verkiezingen haalt is nog altijd zeer onduidelijk, maar op de kandidatenlijst die de partij vanmiddag publiceert staat de blunderende coronaminister nog altijd op de eerste plek – alsof er niets aan de hand is.

Een ander Binnenhoviaans slachtoffer van de pandemie is Ferd Grapperhaus. De man die zijn gezag als justitieminister aanwendde om met een streng gezicht iedereen die de coronamaatregelen schond uit maken voor ‘asociaal’. Waarna, lololol, foto’s opdoken van diezelfde grappige Grapperhaus. Innig knuffelend op zijn bruiloft met zijn schoonmoeder, een gastenlijst die welhaast langer was dan een papieren opsomming van alle keren dat De Jonge de mist in ging, en allerlei verschillende huishoudens die lekker door elkaar scharrelen voor een groepsfoto.

Het gezag van CDA’er Grapperhaus was daarna wel kapot, ja. En daarmee ook zijn ambities voor het Kamerlidmaatschap:

“Nu blijkt Grapperhaus van gedachten te zijn veranderd [over een verkiesbare plek op de CDA-kieslijst in 2021, red.]: volgens Haagse bronnen ziet de minister bij de verkiezingen in maart af van een verkiesbare plek. De kans is groot dat hij op één van de laagste plekken van de CDA-lijst komt te staan, als zogenoemd lijstduwer. Het CDA legt vandaag de laatste hand aan de kieslijst.”

We zullen een kaarsje branden voor de tenietgedane ambities van deze jurist. Snif. Of, oh nee, vooral voor de mensen die hun gezondheid of baan zijn kwijtgeraakt door de pandemie – terwijl Grapperhaus lekker kon blijven doordraaien op zijn goedbetaalde ministerspost. Quod licet Iovi enzo, hè?