Arrogante Marcel Gelauff (NOS) looft Vooravond-boycot: ‘NOS-mensen opereren volstrekt objectief, passen daar niet!’

De beschuldiging die Fidan Ekiz eerder vanmiddag deed blijkt dus juist: NOS-voorman Marcel Gelauff vindt dat ‘zijn’ journalisten niet bij De vooravond van Fidan Ekiz mogen gaan zitten, omdat dit veel te “opiniërend” zou zijn.

Een opmerkelijke tweet van De vooravond-presentatrice Fidan Ekiz: in haar populaire talkshow mogen geen NOS-journalisten aanschuiven. De reden? Nou, Fidan en haar medepresentator Renze Klamer praten ook wel eens over hun eigen mening – en dat geldt als een doodzonde in Hilversum, waar iedereen altijd doet alsof zij volstrekt neutraal zijn. En dus heeft hoofdredacteur Marcel Gelauff zijn werknemers verboden om zich te vertonen in het praatprogramma.

En arrogant als de kwiebus is, is hij nog trots op die zet ook. Hij vindt het programma veel te “opiniërend”, en daarom mogen de “volstrekt neutrale” (proest!) journalisten van de NOS niet aanschuiven bij De vooravond. Ja, hij het echt, jongens. Hij wil zijn “volstrekt neutrale” bolwerk beschermen tegen die verschrikkelijke, soms zelfs – paniek! – rechtse, meningen van een NPO-programma.

Het is sneuheid ten top:

“Fidan staat bekend om haar politiek incorrecte uitspraken, onder meer over de islam, en kennelijk is dat te opiniërend. “Moet je als NOS in een sterk opiniërend programma zitten?”, aldus Gelauff. “Op dit moment zeg ik ‘nee’. Misschien wordt dat in de toekomst nog anders.””

Het is een ongelofelijk raar argument, want bij De wereld draait door en Vooravond-tegenhanger M mogen NOS’ers wél aanschuiven. Ja maar, vindt Gelauff, die zijn dan wel opiniërend maar anders opiniërend. En dan mag het wel:

“Dan kom je uit op de moeilijke discussie hoe je ‘opiniërend’ precies moet definiëren. Het gaat om de sfeer en de aanpak van een programma. En of je de missie van de NOS helpt als iemand van ons daar aanschuift. Dat is in het geval van De Vooravond momenteel niet het geval.”

Juist ja, nogal een subjectieve maatstaf én een weinig consistent verhaal van Gelauff. En stiekem weten we allemaal wel waarom de NOS-pers wil bij DWDD en M maar niet bij De Vooravond mag zitten. Het heeft niets te maken met opiniërend, maar wel op welke wijze opiniërend. DWDD en M hellen qua politieke kleur over naar links, en De Vooravond naar rechts. En rechts is nu eenmaal barslecht, zo heeft de NOS al lang geleden besloten.