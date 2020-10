Baudet maakt Klavers €10.000-plan met grond gelijk: ‘Geef Nederlanders €1000 miljard terug!’

FVD-leider Thierry Baudet heeft zich niet onmiddellijk enthousiast getoond over het GroenLinks-plan om Nederlanders die 18 jaar worden onmiddellijk €10.000 uit te keren. Liever ziet hij dat het hele land gigantische sommen geld terugkrijgt, door in zijn ogen peperduur beleid te stoppen dat door GroenLinks wordt gepropageerd.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver ziet het helemaal zitten: iedere Nederlander die 18 jaar oud wordt, krijgt €10.000 op z’n rekening gestort. Hij krijgt niet onmiddellijk de handen op elkaar bij Forum voor Democratie, waar voorman Thierry Baudet in zijn eigen optiek wel betere manieren kan verzinnen om kiesgerechtigden meer geld in hun portemonnee te gunnen.

Stop met kostbare GroenLinks-projecten, zo betoogt hij op social media:

“FVD: geef Nederlanders 1.000 miljard terug door te stoppen met de zinloze klimaatplannen. Geef ze hun land terug door te stoppen met de massale immigratie. En geef ze hun democratie terug door de macht van de EU te breken en bindende referenda in te voeren! Keuzes.”

Thierry Baudet was zeker niet de enige die kritiek had op het plannetje van GroenLinks. SP-Kamerlid Peter Kwint liet weten dat hij vindt dat de partij dit plan nooit had hoeven maken als ze niet voor de invoering van het leenstelsel gestemd hadden. “Wiens schuld is dat, Jesse? Dat van die studieschuld?”, sneerde hij. Ook PVV-leider Wilders was kritisch, en suggereerde zelfs dat Klaver het strafrecht overtreedde door kiezers rechtstreeks uitbetaalde sommen geld in het vooruitzicht te stellen.