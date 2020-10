Bedankt Rutte! Heel Spanje lacht Nederland nu uit dankzij zijn intense coronageklungel

Dat Nederland dankzij het extreem falende beleid van kabinet en OMT het slechtste coronajongetje van de klas is geworden, heeft in landen die in het verleden wel eens een tik op de vingers hebben gekregen van ons land tot flink veel leedvermaak gezorgd. In Spanje waren de smalende columns niet uit de kranten te meppen. Bedankt, hè, Mark!

Kent u nog dat Nederland, dat andere landen probeert te houden aan de regels om de euro stabiel te houden? Dat veel hervormingen eist in ruil voor leningen, en zuinig begrotingen afloopt – op zoek naar potentiële bezuinigingen? Ja, dat is Nederland. Heel irritant, maar wel een land dat Europa bij de les houdt. Een broodnodig zuinig geluid, want Zuid-Europa zoekt altijd naar kansen om de geldkranen wagenwijd open te draaien.

Dat imago is door de coronacrisis flink onderuitgehaald. En dat is bepaald geen natuurlijke ontwikkeling geweest: het is een reputatie die te grabbel is gegooid omdat premier Rutte en zijn falende adjudant Hugo de Jonge een waar potje hebben gemaakt van het voorkomen van een tweede golf, die nu zo’n beetje de ergste in heel Europa was.

Bij De Volkskrant maakten ze een rondje langs de Spaanse kranten en vonden ze enkel schamper hoongelach:

“Tot in het verre Bilbao, in het noorden van Spanje, is het opgevallen dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat met het coronavirus. ‘Terwijl Nederland in het voorjaar neerkeek op de landen in het zuiden van Europa en kritiek had op de manier waarop ze de pandemie aanpakten, heeft het nu een recordaantal van 6.504 besmettingen op een dag bereikt’, schreef het regionale dagblad El Correo maandag.

Een verklaring voor de slechte coronacijfers? Wellicht komt het door ‘de chaotische maatregelen in Nederland’ – de term is van de landelijke krant El Mundo. Alleen al het gedoe rond mondkapjes. Eerst moesten ze in een bepaalde regio’s op, daarna in het hele land. Dat wil zeggen, het wordt geadviseerd.”