CDA-knurften onder leiding van Hugo de Jonge ruziën lekker verder richting de 0 zetels: ‘Venijn en gezeik!’

Het CDA lijkt er echt van overtuigd dat de partij zo min mogelijk zetels moet halen bij de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaand voorjaar. Alweer is de partij aan het ruziën geslagen, en alwéér meent Jan en alleman dat al dat interne gedoe aan de pers gelekt moet worden.

Het gaat misschien slechter dan ooit tevoren bij het CDA. De partij kan wel eens afstevenen op het slechtste verkiezingsresultaat ooit, en dat betekent dat Hugo de Jonge momenteel alle verkiesbare plekken aan het reserveren is voor zijn aanhangers. Wie geen trouw zweert aan leider Hugo, ligt eruit. Behalve dan Pieter Omtzigt, die moest worden geappeased met een tweede plek. De rest wordt weggewerkt:

“Volgens de bronnen vinden veel zittende Kamerleden dat ze hoger hadden gemoeten op de CDA-lijst. „Wie is er loyaal aan Hugo geweest, is het criterium”, duidt een betrokkene de situatie. De bron ziet dit als ’een jaknikkers-logica’. Gesteld wordt tevens dat er ’eindeloos gezeik is over het verkiezingsprogramma’. Het draait vooral om de Europa-paragraaf in het verkiezingsprogramma. Volgens ingewijden hebben Hugo-aanhangers naar NRC gelekt dat Pieter Omtzigt een strengere Europa-paragraaf in het CDA-programma wilde dan Hugo de Jonge. „Het gaat er vrij venijnig aan toe.””

Zucht, wat is nog de meerwaarde van het CDA? Een christendemocratische partij die net zo weinig op heeft met het christendom als met de democratie… wat een verspilling van Kamerzetels. Zullen we gewoon Pieter Omtzigt verkiesbaar stellen via de Lijst Omtzigt, en de rest van die nutteloze bende deleten uit de annalen van de Tweede Kamer? Lijkt mij geen slecht plan. Aan ruziemakers van een nietszeggende partij, met bovenal een volstrekte nietsnuts als lijsttrekker, heeft helemaal niemand iets. Opheffen maar!