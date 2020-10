‘Coronabeleid kabinet is als geblinddoekt 100 km/u rijden op de snelweg. Dat leidt per definitie tot ongelukken!’

Corona-onderzoeker Maurice de Hond neemt de wijze waarop het kabinet de data verzamelt op basis waarvan de belangrijkste crisisbeslissingen genomen worden ernstig op de korrel. Hij vindt het ronduit onverantwoord dat op zo’n basis zulke verregaande beslissingen worden genomen.

Al vanaf het eerste uur is Maurice de Hond kritisch op het kabinet vanwege de aanpak van het coronavirus, onder meer omdat de ministers het belang van goede ventilatie niet erkennen, en de belangrijkste verspreidingswijze van COVID-19 – aerosolen – niet goed in de smiezen hebben.

Recentelijk is daar echter nóg een punt van kritiek bijgekomen voor De Hond: de wijze waarop de regering, de GGD en het RIVM de informatie inzamelen op basis waarvan wordt vastgesteld hoe hevig de pandemie momenteel woedt in Nederland, en hoe daar op gereageerd dient te worden. Daarbij wordt veel te veel rekening gehouden met oude informatie, vindt de opiniepeiler. Hij toont een grafiek om aan te tonen hoe lang het soms duurt tot een coronabesmetting doordringt tot de officiële grafieken:

De Hond zegt erover:

“Hieruit is bijvoorbeeld op te maken dat op 10 oktober 40% van de gemelde data de laatste 2 dagen betreft, maar op 19 oktober is dat slechts 24%. Van de data van gisteren is van 32% de vermelde datum 1 week of ouder. Dus de verschuivingen per dag, die je hoort, kunnen sterk samenhangen met de snelheid waarmee de data van de laboratoria en de GGD’s in het bezit komt van het RIVM. En de ene dag kan dat sneller gaan dan de andere. Daardoor is eigenlijk pas na ongeveer 1 week meer te zeggen over de cijfers per dag. Ik denk dat we op dit moment pas wat kunnen zeggen over het echte aantal positieve testen van 14 oktober. En die mensen zouden dan rond 8 à 9 oktober besmet zijn. Dat is het moment waarop de overheid de nieuwere maatregelen heeft aangekondigd.”

Maar het kabinet wil iedere keer sneller beslissen over het strenger maken van de maatregelen dan dat de cijfers al compleet zijn. De statisticus vindt dat een regelrechte doodzonde. Hij ziet twee opties: “Of men beseft niet hoe weinig die dagcijfers betekenen of men misbruikt de cijfers om het eigen doel te bereiken (sneller, zwaardere maatregelen te nemen/ angst onder de bevolking te doen vergroten / of wat dan ook).”

Wat het ook is, het is in ieder geval niet verantwoord aldus de onafhankelijke corona-researcher: “Als de data op deze manier wordt verzameld en gepresenteerd, dan vergelijk ik het met het rijden met een snelheid van 100 km per uur op een snelweg met een blinddoek om.” De Hond is niet positief over zulk roekeloos gedrag: “Dat leidt per definitie tot ongelukken.”