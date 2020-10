Coronafaler Mark Rutte zet zijn sloopwerkzaamheden voort: wil ook in 2021 VVD-lijsttrekker en premier worden

De line-up voor de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande maart is zo goed als compleet: we weten nu wie de VVD-lijsttrekker wordt. Dat is dezelfde als de vorige keer (en de keer daarvoor, en daarvoor én daarvoor): Mark Rutte.

Terwijl Nederland één van de zwaarstgetroffen coronalanden in Europa blijft, maakt de belangrijkste architect van die wantoestand bekend dat hij vindt dat hij best nog wel even doorkan in z’n huidige baantje: VVD-voorman Mark Rutte wil ook na de Tweede Kamerverkiezingen van aankomend voorjaar graag de minister-president blijven, en dus zal hij voor maar liefst de vijfde keer de lijst van zijn partij trekken.

Dat is RTL Nieuws te weten gekomen na informatie van betrouwbare bronnen:

“De kogel is door de kerk: Mark Rutte wil door als lijsttrekker van de VVD. Dat maakt hij deze week nog bekend, bevestigen VVD-bronnen aan RTL Nieuws. De aankondiging van Rutte komt niet als een grote verrassing. Er is veel waardering voor de manier waarop Rutte Nederland door de coronacrisis loodst. De VVD staat op eenzame hoogte in de peilingen. Alom werd er daarom van uit gegaan dat Rutte nog vier jaar door zou gaan.”

Geen verrassend nieuws, dus, maar wel erg slecht nieuws voor Nederland. Want alhoewel er veel ‘waardering’ voor Rutte is, is het feit dat de tweede golf van het coronavirus zo gigantisch huishoudt in ons land voor het grootste gedeelte zijn schuld. De VVD’er heeft er zowat een sport van gemaakt steeds te laat en te soft in te grijpen, waardoor ons land in de Europese voorhoede zit qua besmettingen.

Dat Rutte doorgaat als VVD-lijsttrekker, is iets wat die partij zelf moet weten. Maar Nederland zou er vermoedelijk verstandig aan doen een andere leider te verkiezen aankomend voorjaar.