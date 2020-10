Coronavloedgolf spoelt ook over Den Haag heen – D66-fractievoorzitter Rob Jetten heeft COVID-19: “Ontzettend balen!”

Politiek Den Haag is zeker niet immuun voor de pandemie, zo leren we vandaag nog maar eens. D66-fractievoorzitter Rob Jetten gaat in thuisquaraintaine nu hij positief getest is op het coronavirus.

Ik ben positief getest op corona. Ontzettend balen! Uiteraard blijf ik de komende dagen thuis in quarantaine. Gelukkig heb ik alleen milde klachten. Ik voel me verder fit en werk dus gewoon door. pic.twitter.com/uTBjwKKPgl — Rob Jetten (@RobJetten) October 27, 2020

Met een video op Twitter brak aftredend D66-leider Rob Jetten vanochtend het nieuws: hij heeft het coronavirus opgelopen, en moet in quarantaine. Op de video zien we het Tweede Kamerlid met een zichtbaar ingevallen gezicht en in een huistrui. Door wie hij besmet is, weet hij niet. Maar meldt wel dat hij vorige week “langer dan een kwartier” in contact is geweest met iemand die de besmettelijke ziekte met zich meedroeg. Afgelopen weekend liet Jetten zich testen nadat hij ook zelf klachten kreeg, en het resultaat bevestigde de vermoedens: Rob Jetten heeft corona.

Jetten zegt dat hij het “ontzettend balen” vindt, een populaire vaste uitdrukking van de politicus waarmee hij routineus aangeeft iets niet zo plezierig te vinden. Daarmee is ook maar weer eens bevestigd dat Jetten dus daadwerkelijk een mens is van vlees en bloed, want robots kunnen geen ziektes krijgen.

Uiteraard veel beterschap voor de heer Jetten.