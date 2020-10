Criminaliteitsverheerlijkend D66 vindt misdadigers zielig en dat ze te weinig rechten hebben

Als enig overgebleven partij in Nederland houdt D66 vast aan het knuffelen van misdadigers in rechtszaken. Gisteren stemde de partij tegen een wetsvoorstel om slachtoffers iets meer rechten te geven, want dat zou ten koste gaan van criminelen en dat kan natuurlijk niet zomaar.

De persconferentie van Mark Rutte nam gisteren center stage, maar de Tweede Kamer deed meer dingen. Zo nam men een wetsvoorstel aan waarin staat dat verkrachters, aanranders, geweldplegers en moordenaars verplicht aanwezig moeten zijn in de rechtszaal als hun zaak wordt behandeld. Het moet slachtoffers meer rechten geven, zoals bijvoorbeeld het recht om de persoon die hen of hun familie wat afschuwelijks heeft aangedaan aan te kijken en flink door het stof te laten gaan.

Ooit vierde het ‘de-dader-is-ook-een-slachtoffer’-gedachtengeod hoogtij in de Nederlandse politiek, maar inmiddels is iedereen wel van dat geloof afgeholpen. Nou ja, vrijwel iedereen. Eén partij houdt halsstarrig vast aan het idee dat de dader ook heel erg zielig is, en dat is.. D66. D66-advocate Blanca de Louw legt op Twitter uit waarom haar partij als enige heeft geprobeerd om slachtoffers een lange neus te geven:

“Deze wet is wéér een nieuwe stap in het proces om het slachtoffer de centrale rol te geven bij het strafproces. De balans met de rechten van de verdachte schiet door, ten koste van de rechtsbescherming van de verdachte.”

Om vervolgens andere linkse partijen de bons te geven, want een dag geen ruzie gemaakt op links is een dag niet geleefd: “Vreemd dat GroenLinks en PvdA daarmee akkoord gaan.” De Louw is geen willekeurige D66’er die ook maar wat roept, want even later wordt de tweet tot officiële D66-reactie gebombardeerd dankzij een retweet van D66-justitiewoordvoerder Maarten Groothuizen.

Dat u het dus maar weet, als u in maart weer naar de stembus gaat. Een stem op D66 is een stem voor een middelvinger voor slachtoffers en nabestaanden van de ergste misdrijven.