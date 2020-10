Cynische Theo Hiddema (FVD) na Samuel Paty-stilte: ‘Schandelijk gemis van felbegeerde stageplek eiste zijn tol!’

FVD-Kamerlid Theo Hiddema is niet te spreken over de wijze waarop de journaals en de praatprogramma’s zwijgen over de dood van Samuel Paty. Hij laat in een zwaar sarcastische reactie weten dat de NPO dit schandaal toch nader zou moeten willen onderzoeken.

De oproep van De Vooravond-presentatrice Fidan Ekiz aan de politiek om meer actie te ondernemen na de schokkende moord op de Franse docent Samuel Paty vond nog diezelfde avond direct weerklank. Nou ja, een klein beetje dan: vooral bij één man. Rond middernacht verscheen FVD-Kamerlid Theo Hiddema ten tonele. De rechterhand van Thierry Baudet schetste op Twitter een contrast tussen “heisa in Parijs” en “stilte in Hilversum,” en stak vervolgens zijn minachting voor de NPO niet onder stoelen of banken:

“Heisa in Parijs! Stilte in Hilversum,terwijl toch weer het racisme en de islamofobie een Allah-adept tot wanhoop hebben gebracht. Ook het schandelijk gemis van een fel begeerde stage-plek zal wel zijn tol hebben geëist. De NPO is van dit alles zeer doordrongen en zwijgt nu.”

Hiddema waagde zich zelfs aan een vergelijking, om de publieke omroep er stilletjes van te beschuldigen veel meer aandacht aan moordzaken te geven als het slachtoffer van islamitische komaf is:

“Waarom nu zo afzijdig? Is wellicht het bloed van een gekeelde pastoor of Jodin met minder risico te negeren?”

Nederland, ondertussen, ging over tot de orde van de dag.