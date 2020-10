D66-Kamerlid: Forum voor Democratie wil alleen maar witte mannen voor de klas!

D66-parlementariër Jan Paternotte beschuldigt oppositiepartij Forum voor Democratie ervan een “universum” na te streven met daarin alleen maar blanke mannen voor de klas. De Kaag-volgeling zegt dat na een video te hebben gekeken waarin FVD onderwijzers een hart onder de riem steekt in verband met de dag van de leraar.

Met een coronazieke Trump en een pandemie die ook in eigen land flink oplaait heeft lang niet iedereen omgekeken naar alle themadagen die er het hele jaar door zijn, zoals vandaag de dag van de leraar. Toch heeft politieke partij FVD een video opgenomen waarin enkele FVD-politici met carrières in het onderwijs aan het woord worden gelaten.

“Omdat FVD een partij van en vóór de praktijk is,” luidt het bijschrift bij de op social media vrijgegeven film met de titel “FVD is voor de leraar!”: “geven wij onze fantastische leraren graag zelf het woord. Over de staat van het onderwijs in Nederland. En over de manier waarop wij het onderwijs weer de aandacht willen geven die het verdient.”

De beelden waren koren op de molen voor D66-Kamerlid Jan Paternotte, die niet reageert op wat alle docenten zeggen over de staat van het onderwijs. Wel besluit hij te reageren op hun namen en te insinueren dat FVD een heelal wil scheppen waarin vrouwen of minderheden niet voor de klas mogen staan. Paternotte:

“Afgaande op de negen pratende hoofden in dit filmpje staan in het universum van Forum alleen mannen met namen als Nico, Eelco, Eric, Stefan, Tom, Frank, Silvio, Albert en Anton voor de klas. “

De opmerking over diversiteit valt lang niet overal in goede aarde: critici wijzen er immers op dat D66 ook niet echt een smeltkroes van afkomsten of geslachten is. Foto’s van de D66-Kamerfractie ondersteunen dat punt.