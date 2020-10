De Hond kraakt Teletekstbericht over zogenaamde ‘goede ventilatie op scholen’: ‘NOS-manier van informatie bekijken!’

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft geen goed woord over voor een bericht dat vanmiddag op Teletekst verscheen en waarin stond dat scholen in Nederland “geen probleem” met ventilatie heben. De corona-researcher vindt het een uitgelezen voorbeeld van de selectieve wijze waarop het RIVM en de NOS informatie verwerken.

Vanmiddag stond op Teletekst een bericht te lezen over de ventilatie op Nederlandse scholen. Dat was een punt van zorg, omdat gebrekkige of verouderde ventilatie ervoor kan zorgen dat één enkele coronapatiënt binnen de kortste keren tientallen mensen met COVID-19 besmet heeft. De NOS-nieuwsservice meldde echter dat er geen man over boord was: “Ventilatie op scholen geen probleem,” viel te lezen. Het enige wat moest gebeuren is dat het kabinet “met wat simpele trucs” en ook nog eens op “korte termijn” de tekortkomingen op honderden scholen kon verhelpen. Met een noodbudget van €360 miljoen is het klusje dan geklaard, zo suggereert het nieuwsbericht.

Maurice de Hond, onafhankelijk corona-onderzoeker sedert enkele maanden, is het totaal niet eens met de wijze waarop die headline tot stand is gekomen, en noemt het “De RIVM- en NOS-manier om naar de informatie te kijken…”

De sociale geograaf somt op wat er allemaal niet klopt aan het bericht: “Dat -ook na 6 weken- de helft van de scholen geen informatie verstrekt heeft aan de commissie, is blijkbaar klein bier.”

“En we krijgen ook nog de winter,” zo besluit De Hond zijn relaas. Waarmee de toon die hij al enkele maanden hanteert weer eens bevestigd is: het RIVM en de NOS slaapwandelen een nieuwe coronagolf in, en treffen niet de vereiste maatregelen.