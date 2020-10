De overheid die de baarmoeder binnendringt? Expertgroep met ex-VVD-senator vernieuwt roep om gedwongen sterilisatie

Het fantoom van de overheid die vrouwen gaat steriliseren, die in de ogen van de staat niet geschikt zijn voor het krijgen van kinderen, doemt weer op. Ditmaal komt een illustere expertgroep met daarin een voormalig VVD-senator met het macabere voorstel aanzetten.

Het is in Nederland goed gebruik dat de overheid geen kijkje komt nemen achter de voordeur – laat staan dat er bepaald wordt wat er gebeurt. Maar een groep onder leiding van voormalige kinderrechter wil nu dat de overheid zelfs tot in de baarmoeder van vruchtbare vrouwen gaat bepalen wat er dient te gebeuren. Tijdelijke sterilisatie en gedwongen anticonceptie moeten middelen zijn die de overheid vrouwen kan opleggen, vindt de zelfbenoemde ‘beraadgroep’.

Hun nogal angstaanjagende voorstel ligt nu in het postvak van Tweede Kamerleden:

“Vrouwen die door hun verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap niet goed voor een kind kunnen zorgen, moeten onder dwang een prikpil of een anticonceptie-implantaat kunnen krijgen. Zodat er geen baby kán komen. Dat staat in een petitie van de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’ die Cees de Groot, voormalig kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd ter behandeling. Het controversiële pleidooi wordt onder meer ondersteund door Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek in ruste en oud-VVD-senator.”

Het is trouwens niet voor het eerst dat er een klemmend beroep op de overheid wordt gedaan om allerhanden ‘undesirables‘ te beroven van de mogelijkheid om kinderen te krijgen. In zijn gedaante als wethouder van Rotterdam was het in 2016 ook al een plan van niemand minder dan Hugo de Jonge. Dat sneuvelde destijds omdat professionele faalhaas De Jonge er geen politieke handen voor op elkaar kon krijgen. Van geen enkele partij, zelfs, inclusief zijn eigen CDA.

Er is weinig reden om aan te nemen dat deze zogeheten expertgroep méér succes zal hebben met hun oproep tot het tegen hun wil in steriliseren van kwetsbare vrouwen.