Democratiehatende D66’er Rob de Wijk wil dat Rutte corona-dictator wordt: ‘Zijn gebaat bij eenhoofdige leiding!’

Altijd lachen, gieren en brullen met die D66’ers. Vandaag hebben we veiligheidsexpert Rob de Wijk, die vindt dat premier Rutte de alleenmacht moet hebben in de coronacrisis. Als dat niet gebeurt, zo boezemt de man angst in, dan gaan er véél meer COVID-doden vallen!

Het is vandaag kennelijk de nationale ‘zeg bizarre dingen op de radio’-dag. Eerder hadden we al Quinsy Gario, die vond dat BNNVARA een columnist moest ontslaan omdat die lelijke dingen zou hebben gezegd (en niet ontslagen werd, want hij is ‘wit’). En nu hebben we ook al Rob de Wijk, die in COVID-19 een excuus ziet om de democratie uit te schakelen en Mark Rutte de alleenmacht te geven. Let wel: De Wijk is lid van D66. Democraten66. Tégen democratie.

Ronduit een giller:

“Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk is kritisch. Hij is bang dat het kabinet tandeloos wordt: “De hele crisisbeheersing wordt het recept voor een ramp. Dit leidt uiteindelijk tot meer slachtoffers.” In Dit is de Dag legde De Wijk zijn reserveringen uit: “Effectiviteit van crisisbeheersing is helaas gebaat bij een eenhoofdige leiding die zegt: dit gaan we doen. Niet al te veel discussies. Die mogen achter de schermen gevoerd worden maar als er een besluit wordt genomen moet dat volstrekt helder zijn.” Rutte moet opstaan, vindt De Wijk: “Hij moet voor de ploegen gaan staan en zeggen: dit gaan we doen! (…) Leiderschap is cruciaal.”

Van alle dingen die hij vandaag bij de EO op Radio 1 uitgekraamd heeft, heeft De Wijk met één ding gelijk: leiderschap is inderdaad cruciaal. Maar is Mark Rutte dan degene van wie we dat moeten verlangen? U weet wel: de man die de coronacrisis echt gruwelijk laat ontsporen, door wiens gebrek aan inzet we nu met ruim 6.000 gevallen per dag te kampen hebben? Nee dank u. Ik heb liever helemaal geen dictator, maar al helemaal niet iemand die er al maandenlang een potje van maakt samen met z’n non-valeurhulpje Hugo de Jonge.

Dan toch maar, in godsnaam, de Tweede Kamer. Ook daar zetelen de nodige slapers en prutsers, maar in ieder geval zijn daar ook nog genoeg kritische volgers (hallo Renske Leijten en Pieter Omtzigt!) om een aanrommeld kabinet de duimschroeven aan te draaien. Gelukkig wel.