Diversiteitsjacheraar Mariëtte Hamer (PvdA/SER) boos dat het niet over diversiteit gaat: ‘Gaat vooral over corona!’

Kijk eens aan. Mariëtte Hamer is de zoveelste BN’er die helemaal klaar is met corona! Nee, ze gaat niet lopen drammen over mondkapjes. Maar ze wil wél weer over haar diversiteitshobby gaan praten, zoals in de goede oude pre-coronatijd.

De meute #ikdoenietmeermee-BN’ers werd gisteren nog aangevuld met de doorgaans in warme landen aan cocktails lurkende actrice Tatjana Simic. Vandaag komt er ook Mariëtte Hamer bij, voormalig PvdA-Kamerlid en huidig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hamer heeft zich dan wel geen onzin op de mouw laten spelden door een meneer met dreadlocks en zijn leger der waanzinnigen, maar ze vindt wel dat we met z’n allen teveel over COVID-19 praten.

En Hamer smácht naar de dag dat we het allemaal weer kunnen hebben over het onderwerp waar elke leunstoelwereldverbeteraar van in kattenzwijm valt: diversiteit. Want nu gaat het allemaal alleen over corona en dat is slecht:

“Die maatregelen [omtrent diversiteit, red.] worden volgend jaar van kracht en dus zullen de grote bedrijven daar wat mee moeten. Maar nu alle ogen gericht zijn op corona, lijkt Mariëtte Hamer daar niet helemaal gerust op. ,,Tot een paar maanden geleden schoten mensen mij aan op recepties en vertelden ze vol trots hoe zij in hun bedrijf bezig waren om meer vrouwen en mensen met verschillende culturen en achtergronden aan de top te krijgen. Nu gaan de gesprekken vooral over corona.”

Ja, natuurlijk gaan de gesprekken nu over corona. We zitten middenin een pandemie en een halve lockdown die dreigt in een hele lockdown te veranderen. Ziekenhuizen stromen vol en moeten hun reguliere zorg afschalen. Maar hé: laten we het eerst eens even hebben over diversiteit met z’n allen. Wat een topplan!