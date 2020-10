Eindeloze drammer Jerry Afriyie: nee, ook grijze pieten zijn niet goed genoeg, ‘bagatelliseren van racisme’

Volgens Kick Out Zwarte Piet-opperhoofd Jerry Afriyie is het zeker niet goed genoeg als Nederland eindelijk gehoor geeft aan zijn oproep en Zwarte pieten in de ban doet. Ook daarvoor in de plaats gekomen grijze pieten moeten worden gekielhield, want ook die zijn “racistisch”.

Als Jerry Afriyie de gedaante van een dier mocht kiezen, zou hij zeker kiezen voor het uiterlijk van een rups. Een Rupsje Nooitgenoeg, want de Amsterdamse activist weet maar van geen ophouden met z’n Kick Out Zwarte-beweging. Het einddoel van z’n beweging is namelijk in zicht: de totale vernietiging van Zwarte Piet, die vervangen wordt door een keur aan alternatieven – waaronder stroopwafelpieten, regenboogpieten, roetveegpieten en dus ook… grijze pieten. Nadat Eindhoven al koos voor die laatste variant, gaat deze week ook Leeuwarden overstag.

Ook daar zijn vanaf volgend jaar alleen nog grijze pieten… behalve dan, als het aan Jerry Afriyie ligt. Hij kan gewoon niet genieten van z’n overwinning en claimt nu dat grijze pieten misschien nog wel véél erger zijn dan hun helemaal racistische zwarte evenknieën.

Echt laaiend, is de linkse activist:

“Grijze piet is racisme en iedereen die hierin verandering ziet, heeft het niet begrepen. Als je racisme gaat bagatelliseren, doe dan niets! Dit is een beledigende stap achteruit en niet waarnaar veel kinderen en volwassen smachten, namelijk een stap vooruit.”

Serieus, Jerry: is het nooit goed genoeg? Welke grijze mensen maakt deze grijze piet zogenaamd belachelijk? Kan jij op een wereldbol aanwijzen waar ze wonen?

Nee, ik geloof het niet. Houd dus gewoon die vervelende waffel eens, Jerry – en wees blij dat je je doel bijna bereikt hebt: zwarte piet het land uitgekickt. Vier dat succes, wat mij betreft, maar je moet niet aan de gang blijven.