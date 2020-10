Epic fail! Appstuntelaar Hugo de Jonge heeft van CoronaMelder app gemaakt die niet werkt op telefoons van ouderen

Een nieuwe dag, een nieuwe catastrofale blunder begaan door coronaminister Hugo de Jonge. Vandaag: hij maakte een app die niet aan de praat te krijgen is op de telefoons van degenen voor wie die het meeste bedoeld is.

Soms word je wakker en denk je: wat een wonder! Hugo de Jonge heeft het ook vandaag voor elkaar gekregen om wakker te worden en naar zijn werk te gaan. Nee, daar moeten we niet lacherig over doen met z’n allen. Want dat is heus een fikse prestatie voor iemand die eigenlijk helemaal niks kan.

Vandaag kunnen we weer een nieuw hoofdstuk toevoegen aan die al ontzettend dikke pil ‘Hugo de Jonge kan niks‘. En dat is: een app maken als wapen tegen een pandemie, die ook op de telefoons kan worden geïnstalleerd van zij die het meest vatbaar zijn voor diezelfde pandemie. Ja, dat lees je goed: ouderen beschikken niet over de IT-paardenkracht om die CoronaMelder van Hugo de Jonge te trekken.

Facepalm:

“Ruim twee miljoen mensen hebben geen toegang tot CoronaMelder en kunnen dus niet mee meedoen met het coronasignaleringssysteem via de smartphone. Het gaat om mensen die geen smartphone hebben, maar ook mensen met een wat ouder toestel waarop de melder niet kan worden geïnstalleerd. Zo is een iPhone van vijf jaar oud al niet meer bruikbaar. ,,Ik ben afgeschreven en mijn toestel ook.’’’Deze applicatie vereist iOS 13.5 of nieuwer’. Als Marianne Habraken (69) uit Hillegom probeert de zaterdag gelanceerde CoronaMelder te installeren, krijgt ze die melding. Haar telefoon is niet geschikt voor de app en updaten kan niet. Haar vijf jaar geleden gekochte iPhone 6 – ’Niet de jongste, maar hij voldoet prima’ – is te oud.”

Psst… Tweede Kamer: wanneer ontheffen jullie deze ongelofelijke brekebeen eindelijk eens van zijn taken? Nederland zou beter af zijn, heus waar. Hugo de Jonge is als het hergebruikte mondkapje dat niet over de neus gedragen wordt. Volkomen zinloos.