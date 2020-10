Ernst Kuipers doet ook een duit in het zakje: ¨Tweede coronagolf gaat langer duren dan de eerste!¨

We hebben vandaag al bijna iedereen aan het woord gehoord, en dat er in de aanvang van komende week zeer waarschijnlijk nieuwe coronamaatregelen zullen worden aangekondigd is vast niemand ontgaan. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg doet nu ook een duit in het zakje: ¨De tweede coronagolf gaat nog langer duren dan de eerste¨, is zijn devies.

Nadat Diederik Gommers en het kabinet Rutte III (uiteraard geheuld in stilzwijgen, maar de wandelgangen zwijgen niet) vandaag al voorzichtig lieten doorschemeren dat we aankomende week stevige nieuwe coronamaatregelen kunnen verwachten, doet nu ook Ernst Kuipers een bijdrage om alle alarmbellen weer op scherp te zetten.

¨De vorige keer was het heel veel, maar duurde het een week of zes, toen was de grootste piek weer over”, zei Kuipers zaterdag tijdens een online PvdA-bijeenkomst in het Amsterdamse Bimhuis. […] Nu lijkt het erop alsof we er rekening mee moeten houden dat het een veel langere periode gaat worden, misschien wel het hele winterseizoen.¨

Kuipers vreest dat de gevolgen voor niet-coronapatiënten de komende weken en maanden alsmaar zullen toenemen. De Telegraaf schrijft dat door de druk op het zorgpersoneel het het afgelopen voorjaar niet is gelukt om iedereen op tijd diagnoses te geven voor bijvoorbeeld kanker of hartfalen. ¨Er ontstond door de coronadrukte een stuwmeer aan uitgestelde operaties.¨

Kuipers is dan ook van mening dat de naleving van de maatregelen veel strikter in acht moeten worden genomen. Zo niet, dan is er volgens de wetenschapper een nieuwe lockdown nodig. Dat ligt helemaal in een lijn met de repliek van Diederik Gommers, eerder op deze dag.

Kuipers laat er dan ook geen gras over groeien en besluit:

¨Het gerommel met dringende adviezen moeten stoppen. Verplicht het dragen van mondkapjes en maak duidelijk waar het nodig is.¨

Kuipers is en blijft dan ook van mening dat strenge naleving van de coronaregels noodzakelijk is om een tweede lockdown te voorkomen. Als het daar overigens niet al veel te laat voor is… PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat het kabinet te laat heeft ingegrepen en dat de crisis niet concreet genoeg is aangepakt.

