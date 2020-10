EU graait weer meer macht naar zich toe: plannen voor Europees minimumloon gevormd

De Rupsjes Nooitgenoeg uit Brussel zijn weer bezig: net nadat ze de coronapandemie hebben gebruikt voor een gigantische economische transfer van noord naar zuid, wordt het volgende plannetje gevormd om die gecentraliseerde, Europese eenheidsworst te realiseren: een EU-minimumloon.

Ze moeten daar erg tevreden zijn met zichzelf, in Brussel. De supranationale stofzuiger die langzaam alle soevereiniteit opzuigt heeft weer een nieuw hoekje gevonden in de nationale kamer om brandschoon te krijgen: minimumloon.

Nee, inkomenspolitiek is geen competentie van de EU. Die moet dat soort beleid gewoon aan de individuele lidstaten overlaten – die mogen vervolgens zelf beslissen tot in hoeverre ze nivelleren. Of nou ja, dat was de gang van zaken tot voor kort. Nu is alles ineens het EU-werkterrein als de EU zegt dat dat het EU-werkterrein is. Dus ook inkomenspolitiek, die binnenkort fijn vanuit Brussel gereguleerd gaat worden. Fijn:

“De Europese Commissie wil dat er zo snel mogelijk overal in de Europese Unie een wettelijk minimumloon komt. Hoe hoog dat moet worden, mogen de lidstaten zelf bepalen. Volgens eurocommissaris Schmit leven nu nog te veel mensen in de EU op of onder de armoedegrens, omdat hun loon te laag is. Later vandaag presenteert hij zijn plannen officieel.”

Aldus het nieuwsbericht van de NOS, die denken dat er ruimte over blijft voor EU-lidstaten om zélf nog iets te bepalen. Haha, ja natuurlijk. Die hebben een memo gemist de afgelopen dertig jaar. Of eigenlijk een hele tsunami aan memo’s. Want de EU is net een Lovecraftiaans monster: die eet alles met huid en haar op, en voegt het dan bij de eigen lichaamsmassa. Is er één reden waarom het anders zou zijn met een minimumloon?