Europese Unie lapt mensenrechten aan de laars: Frontex stuurt tegenwoordig zélf asielzoekers terug

De grensbewakingsorganisatie van de Europese Unie, Frontex, helpt de Griekse kustwacht bij het weren van asielzoekers. Dat concluderen onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports, Bellingcat, ARD en Der Spiegel. Internationaal recht en Europese verdragen worden nu dus door de Europese Unie zélf geschonden!

Volgens de onderzoekers zijn er beelden waarop duidelijk is te zien hoe Frontex-medewerkers er alles aan doen om asielzoekers terug te duwen naar de Turkse grens, ook wanneer de asielzoekers al in Griekse wateren zijn. En dat is natuurlijk volstrekt illegaal, maar daar hebben ze bij Frontex tegenwoordig maling aan. Zij schuiven de verantwoordelijkheid af op de Grieken en die doen weer net alsof hun neus bloedt.

Mensenrechtenorganisaties en (linkse) Europarlementariërs hangen al weer in de hoogste boom, want asielzoekers veilig op een bootje terugsturen is tegenwoordig al ‘inhumaan’. Maar mensensmokkel actief in stand houden, door het signaal te geven dat asielzoekers met boten van ngo’s veilig naar Europa zullen worden overgebracht, is dan wel weer volstrekt normaal…

Brussel zit nu dus in een spagaat. In het parlement kan men lekker blijven krijsen over hoe zielig het allemaal wel niet is dat we niet iedereen gewoon binnenlaten. En buiten, in de echte wereld, wint de realiteit het stukje bij beetje van dat holle idealisme. Dat moet haast wel een stukje Realpolitik zijn geweest van Merkel, Macron en/of Von der Leyen. En het lijkt te werken, wie had dát gedacht!