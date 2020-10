Fidan Ekiz sloopt NPO: ‘Onbestaanbaar: Marcel Gelauff verbiedt NOS’ers in Vooravond wegens onwelgevallige meningen!’

Het gaat lekker bij de NPO: inmiddels worden door de NOS zelfs andere programma’s van de publieke omroep gezien als “de vijand”, en mogen journalisten daar niet meer aanschuiven. Zelfs DWDD-opvolger De vooravond is dat lot beschoren, en daar maakt presentatrice Fidan Ekiz zich razend over.

Eén ding is duidelijk: het is oorlog in Hilversum. Burgeroorlog, welteverstaan, want de verschillende onderdelen van de NPO zijn momenteel bezig om met belastinggeld vooral elkaar kapot te maken. Niet echt hun taak, zou je zeggen, maar hé: dit is dus het Mediapark, en daar zetelt zonnekoningin Shula Rijxman.

En die laat haar onderkoning, Marcel Gelauff van de NOS, maar al te voortvarend zijn gang gaan. Zijn nieuwste doel? Andere programma’s van de NPO boycotten wegens het feit dat het geen knalrode bolwerken zijn waarbij vergeleken zelfs Jesse Klaver nog een centristische politicus lijkt. Nu hebben we de nieuwe talkshow De vooravond, waar presentatoren Renze Klamer en Fidan Ekiz niet te beroerd zijn om af en toe eens een knuppel in een hoenderhok te gooien. Over abortus, of over Samuel Paty.

Daar betalen de programmamakers een prijs voor: journalisten van de NOS mogen er niet meer aan tafel gaan zitten, want die verkondigde meningen zijn niet die van NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff en dat wordt bestraft met uitsluiting. Ekiz is daar woest over:

“Onbestaanbaar en onbegrijpelijk hoe Marcel Gelauff journalisten van de NOS al het hele Vooravond-seizoen verbiedt om bij ons aan te schuiven, vanwege hem onwelgevallige meningen.”

Met de hashtag #persvrijheid geeft de mediadame ook nog eens aan wat ze vindt van de wijze waarop de NOS omgaat met essentiële vrijheden van dit land. Nou, die mag die NOS-bobo dus in z’n zak steken. En we gaan zien of hij door de knieën gaat en met een mea culpa komt, of zichzelf nog dieper het moeras in kletst. Wij wachten met spanning af!