Filmmaker Michael Moore: ‘Trump denkt dat hij weer gaat winnen, daarom denk ik het ook… hij is een evil genius!’

De linkse filmmaker Michael Moore staat elke ochtend op met het idee dat de Amerikaanse president Trump volgende week herkozen wordt. De aanvoerder van de Republikeinen is “slimmer dan jullie allemaal,” zegt hij.

Michael Moore: “Don’t believe these polls… The Trump vote is always being undercounted.” pic.twitter.com/XoqNybRjUr — The Hill (@thehill) October 29, 2020

Documentairemaker Michael Moore werd vier jaar geleden ineens op handen gedragen. In de zomer voor de presidentsverkiezingen voorspelde hij dat Hillary Clinton niet de verkiezingen zou winnen, zoals de peilingen destijds uitwijzen, maar Donald Trump. Ook liet hij weten hoe de GOP-kandidaat dat zou doen: via Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. Op verkiezingsdag in november 2016 bleek Moore het bij het juiste eind te hebben, tot de schok van velen.

Daarom wil iedereen van Moore weten wat hij voor dit jaar voorspelt, en vanmiddag bij de online tv-show Rising van het nieuwsmedium The Hill kwam Moore gevaarlijk dicht bij het maken van een definitieve prognose. Alhoewel hij niet het achterste van z’n tong liet zien, liet Moore wel weten dat hij van één ding overtuigd is: Trump denkt dat hij gaat winnen. “En als Trump denkt dat hij gaat winnen, denk ik het ook,” zegt Moore. Dat zegt hij deels bij wijze van motivatie om hard te blijven werken voor het verkiezen van Joe Biden.

Maar Moore heeft er ook andere argumenten voor: zo is Trump hard aan het werk kiezers te overtuigen die in delen van Michigan leven die in 2016 nog op zijn Democratische tegenstreefster stemden. Ook moet je de voorsprong van Biden in de peilingen halveren, omdat Trump-stemmers lang niet altijd de waarheid vertellen: “Ze zijn erg beducht voor de deep state,” legt hij uit. Ook noemde hij Trump een “evil genius” die slimmer is dan “wij allemaal.”

In eigen land voorspelde in 2016 overigens huidig FVD-voorman Thierry Baudet tegen de conventionele wijsheid in dat Trump zou winnen. En net als Moore vernieuwt ook Baudet zijn voorspelling voor 2020.