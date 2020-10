FVD en Van Haga kraken plotsklaps veranderde coronatestcriteria: ‘Leidt tot onnauwkeurigheid en verkeerd beeld!’

Het aan Forum voor Democratie gelieerde Kamerlid Wybren van Haga is het er niet mee eens dat het RIVM onlangs de criteria heeft aangepast waarmee verklaard wordt of iemand die op COVID-19 getest wordt te boek wordt gesteld als ‘positief’. De parlementariër stuurt een lange lijst Kamervragen om de zet te bekritiseren.

Forum voor Democratie is al geruime tijd kritisch over wat de partij ziet als een blinde vlek in het coronabeleid van de Nederlanse overheid: false positives. Mensen die het coronavirus niet (meer) hebben, maar toch door een test worden aangewezen als dragers van COVID-19. Daar gaan er nu meer van komen, beweert de partij bij monde van Wybren van Haga, het onafhankelijke Kamerlid dat zich bij FVD aansloot:

“De criteria voor het beoordelen van een PCR-test zijn onlangs aangepast waardoor er meer mensen een positieve uitslag krijgen en er ook meer fout-positieven worden gevonden.”

Van Haga stelt daarom een serie van maar liefst veertien Kamervragen om om opheldering te vragen, en de zet van het RIVM te bekritiseren. Zo wil de volksvertegenwoordiger weten waarom en wanneer deze criteria precies zijn aangepast, en waarom hier geen duidelijke communicatie over gevoerd is. Hij wil boven tafel hoe het aandeel false positives is omhooggeschoten in zowel absolute als relatieve hoeveelheden.

Al met al was het een erg ongelukkige zet, vindt van Haga op basis van de slotvraag die hij het kabinet stelde: “Bent u het met mij eens dat het tussentijds aanpassen van de beoordelingscriteria inzake de PCR-test kan leiden tot onnauwkeurigheid in de data waardoor er een verkeerd beeld ontstaat?”

Het woord is nu aan het kabinet, die de vragen binnen enkele weken moet beantwoorden.