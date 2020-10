FVD: naast corona leveren óók massa-ontslagen bij grote werkgevers gezondheidsschade op!

Forum voor Democratie breekt een lans voor iedereen die z’n baan verliest wegens de coronacrisis. Ook de gezondheid van deze onfortuinlijke mensen loopt nu gevaar op, benadrukt de oppositiepartij. En daarvoor hoeven ze nog geen één corona-aerosol te hebben ingeademd.

Vandaag was een afschuwelijke dag voor duizenden mensen. KLM maakte bekend duizend mensen te ontslaan, evenals de BAM. Tata Steel schrapt 850 arbeidsplaatsen en bij Shell verdwijnen er zelfs maar liefst 9000 banen. Om van nog veel meer banen bij het mkb nog maar te zwijgen, die ongetwijfeld ook last gaat krijgen van deze massale ontslaggolf. Al met al worden in één klap zo’n 12.000 mensen werkloos.

De aanleiding is natuurlijk de coronacrisis, die na maanden aandringen dan eindelijk door de door de overheid beschikbaar gestelde lapmiddelen weet heen te dringen. Voor alle getroffen kleine bedrijven moet dan ook oog zijn, schrijven diverse economen in een commentaar in De Telegraaf.

Forum voor Democratie las het artikel ook en benadrukt dat COVID-19 méér slachtoffers maakt dan alleen de mensen die met beademingsapparatuur op de IC komen te liggen. Want wie z’n baan kwijtraakt, krijgt door de stress óók een medische tik en lijdt daar dan onder. De partij laat weten:

“Verschrikkelijk voor de mensen die dit overkomt. Ook dit levert gezondheidsschade op. FVD heeft aandacht voor álle kwetsbare mensen: mensen die risico lopen corona te krijgen, mensen die hun baan verliezen, mensen die onder de regels lijden.”

Vooralsnog lijkt het kabinet echter niet van plan om voor deze mensen geld uit te trekken of beleid te maken.