Gaat “moedige” rechter streep zetten door giga-windmolenparken? ‘Nederland is te klein voor windmolens!’

Het laatste uurtje van windmolenparken heeft geslagen, denkt advocaat Peter de Lange. Hij wijst op recente Europese jurisprudentie en concludeert dat Nederland eigenlijk veel te klein is voor windmolenparken. Er zitten teveel haken en ogen aan, en daarom is windenergie in ons land “foute boel,” zo benadrukt hij.

Terwijl de coronacrisis voortduurt, rusten de klimaatpolderaars niet. Zij staan likkebaardend klaar om Nederland vol te bouwen met windmolens, biomassacentrales en zonneweiden zodra COVID-19 in onze achteruitkijkspiegel ligt. Maar dat is buiten twee instanties gerekend: eerst heb je daar de one-man powerhouse Peter de Lange, een sluwe advocaat die een juridisch titanengevecht voert met windmolenbouwers, en – gek genoeg – het Europese Hof van Justitie.

Samen zijn ze bezig om de aanleg van een windmolenpark in Assen naar de mestvaalt van de geschiedenis te verwijzen. De Lange in het AD:

“De Lange eist donderdag in een kort geding dat de bouw van tientallen turbines in de Drentse Veenkoloniën wordt stilgelegd. De normen die initiatiefnemers van de windmolenparken gebruiken, zijn volgens hem niet gebaseerd op deugdelijk onderzoek. Als de rechter in Assen daarin meegaat, heeft dat verstrekkende gevolgen. ,,Vergunningen voor deze windmolenparken zijn dan onrechtmatig. Die situatie kan niet voortduren’’, zegt de advocaat van het Barendrechtse kantoor Vos & De Lange Advocaten.”

Die bravoure heeft de advocaat overgehouden aan een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de aanleg van een windmolenpark in België. Daar was onvoldoende rekening gehouden met de belangen van omwonenden, en moest – uiteindelijk – het windmolenpark in aanbouw flink bakzeil halen.

Aangezien Europees recht boven nationaal recht gaat – daar kan je vanalles van vinden, het is echter momenteel wel de gang van zaken – zou zoiets ook voor ons land gelden. De Lange denkt zelfs dat zoiets betekent dat windmolenparken praktisch gezien helemaal niet meer kunnen in Nederland:

“Bouwbesluiten mogen alleen worden genomen als de gezondheid van burgers wordt beschermd of verbeterd. […] Je moet de schade voorkomen. Ik verwacht daarmee dat Nederland te klein is voor windmolens.”

Of De Lange gelijk krijgt? Dat moeten we afwachten. Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak rond de Assense windmolens.