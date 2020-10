Geert Wilders viert triest jubileum, deze week 16 jaar zwaarbeveiligd: ‘Ik leef nog, dankzij de kanjers van DKDB!’

PVV-leider Geert Wilders staat vandaag even stil bij iets wat langzaam aan is gaan wennen maar eigenlijk nooit normaal is geworden: het feit dat de man zware persoonsbeveiliging krijgt en in een de facto gevangenis van zwaarbewapend personeel leeft. Deze week alweer zestien jaar geleden.

Met al het nieuws over corona zou je het snel kunnen vergeten, maar PVV-voorman Geert Wilders heeft het uiterst scherp op z’n netvlies: deze week is het alweer zestien jaar geleden dat het Kamerlid een echt vrij man was. Sindsdien leeft hij constant met kleerkasten om hem heen, die hem moeten beschermen voor aanslagen op zijn leven. Op zijn social media-accounts staat de oppositieleider stil bij de gelegenheid, en neemt hij ook de tijd om zijn beveiligers – “helden en kanjers” – uitgebreid te bedanken:

“Deze week is het precies 16 jaar geleden dat ik mijn vrijheid kwijtraakte en politiebeveiliging kreeg. Vanwege fatwa’s en bedreigingen van de Taliban en Al Qaida tot moslims in binnen- en buitenland. Maar ik leef nog. Dankzij de helden en kanjers vd DKDB. Bedankt #DKDB!”

Het jubileum van Wilders valt min of meer samen met een andere trieste gebeurtenis zo’n 16 jaar geleden: de dood van Theo van Gogh. Dat was de eerste keer dat een extremistische moslim de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt achte aan de sharia, en besloot een islamcriticus op straat neer te schieten en te steken. Van Gogh overleed ter plekke.

Een gruwelijk lot dat Wilders, gelukkig, bespaard is gebleven. Dankzij dus die helden en kanjers, die letterlijk hun leven op het spel zetten om dat van het Kamerlid te redden.