Gefeliciteerd Nederland! Nu officieel meest corona-verklooiende land met meeste besmettingen

Het is nu officieel: nergens in Europa gaat het zo ontzettend mis met het coronavirus als in Nederland. Nergens zijn er zoveel besmettingen per 1.000.000 inwoners, en nergens gaat die lijn zo kaarsrecht omhoog. Sinds gisteren zijn we de oude “koploper” Spanje voorbij, en vandaag stijgen we door naar eenzame hoogte.

Kijk eens, Nederland. Terwijl we lekker voortbakkeleien over mondkapjes en of kerken meer dan dertig bezoekers per dienst mogen ontvangen, is het virus bezig lekker z’n eigen ding te doen: mensen besmetten, slachtoffers maken, en ziekenhuizen lam leggen. We moeten ons kapotschamen voor zulke cijfers:

Het is bijzonder hard gegaan. Waar Nederland begin september nog in de Europese middenmoot zat (32 besmettingen per miljoen inwoners, zesde plek in de Europese ranglijst), zijn we gestaag verder geklommen. Nederland kwam de top 3 binnen op 27 september vlak na een kortstondige piek in IJsland, en maakte gisteren een sprong naar de eerste plek. Toen waren er 202 besmettingen per miljoen Nederlanders, maar kennelijk was dat nog niet genoeg.

Terwijl de ‘oude’ nummer 1 Spanje nu eindelijk de weg naar beneden gevonden lijkt te hebben, stijgt ons land vrolijk door. Vandaag kan uit RIVM-cijfers worden opgemaakt dat de infectiegraad hier zo’n 216 per miljoen bedraagt.

Dus weet je wat we moeten doen met z’n allen? Ik heb een idee: laten we nog een keer een discussie voeren over de scheiding van kerk en staat. Want dát is precies wat het land nodig heeft nu de ziekenhuizen op het punt staan door hun hoeven te zakken. En we gooien er nog even wat gratis app-ophef bij. Want ook dat is heel belangrijk terwijl onze gezondheidsdiensten een meltdown tegemoet treden!

Wat. Een. Puinhoop.