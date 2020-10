GroenLinks-Kamerlid ‘boos en laaiend’ op Geert Wilders: ‘Hij is een racist!’

GroenLinks-parlementariër Niels van den Berge heeft op social media hard uitgehaald naar PVV-leider Geert Wilders, die hij verweet “racistische drek” de wereld in te sturen.

PVV-voorman Geert Wilders krijgt het voor z’n kiezen van GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge, die vindt dat de oppositieleider een “racist” is, omdat hij twitterde dat in deze coronagolf de IC-bedden voornamelijk bezet worden gehouden door mensen met een migratie-achtergrond, en daardoor zijn “Henk en Ingrid” minder veel en minder goede zorg zouden ontvangen.

Van den Berge is niet alleen “boos,” maar ook “laaiend” schrijft hij op social media en valt zijn PVV-collega hard aan:

“Boos? Laaiend. Deze racistische drek maakt meer kapot dan ons lief is. Klap in het gezicht van al die zorghelden met een migratieachtergrond.”

De volgeling van Jesse Klaver greep ook nog eens terug op het applaus dat zorgmedewerkers kregen, ook van PVV-leider Wilders. Ook onder die mensen bevinden zich “Mohammeds en Fatima’s”, en verdienen dus beter dan de “drek” van Wilder, aldus de GroenLinkser:

“Blijkbaar klapt Wilders alleen voor je als je Henk of Ingrid heet. Daar is een woord voor. Begint met een R.”

Behalve de GL’er nemen ook partijen als PvdA, DENK, de SP en D66 de PVV-voorman onder vuur. Allemaal vinden ze het niet kunnen dat hij de coronapandemie misbruikt om nog even wat opmerkingen over de afkomst van mensen het publieke debat in te slepen. Zeker op dit medisch penibele moment ongewenste polarisatie, vinden de partij.