Hugo de Jonge faalt alweer: bron- en contactonderzoek van GGD’s loopt hopeloos vast

Terwijl de tweede golf van een dodelijk virus nog dagelijks besmettingsrecords vestigt, zit Nederland opgezadeld met één van de meest incompetente zorgministers die ons land ooit gekend heeft: Hugo de Jonge. Nu heeft deze fan van clownschoenen ook al het bron- en contactonderzoek laten vastlopen.

Bedenk eens waar Nederland zou zijn geweest met een ‘coronaminister’ die daadwerkelijk geweten had wat hij moest doen. Die niet z’n schoenen zit te poetsen en droomt over het Torentje, maar succesvol strijd levert tegen het coronavirus. Maar helaas, het mag niet zo zijn. Wij zitten vast met Hugo de Jonge die nog wel in staat is om een cactus te laten uitdrogen. Een non-valeur van de hoogste orde die het niet alleen schopte tot CDA-lijsttrekker (als het CDA heel graag de verkiezingen wil verliezen, be my guest!), maar ook tot minister van medische zorg en verantwoordelijk voor het coronabeleid.

En dat mondde dus in de eerste golf uit tot een haperend bron- en contactonderzoek van de GGD – cruciaal om te voorkomen dat COVID-19 zich als een lopend vuurtje verspreid. Foutje moet kunnen, maar nu zitten we middenin een tweede golf en… dat bron- en contactonderzoek loopt alwéér vast.

Wat een oen, die De Jonge:

“Het lukt GGD’s niet langer een minimale vorm van bron- en contactonderzoek uit te voeren, nu de besmettingsaantallen oplopen tot ruim 6.800 personen per dag. Het zogeheten ‘index-gesprek’, dat GGD-medewerkers met alle besmette mensen willen hebben, komt in gevaar. De afgelopen weken schaalden veel GGD’s hun bron- en contactonderzoek al af. Ze hadden niet genoeg onderzoekers paraat om nog van alle besmette personen hun nauwe contacten in kaart te brengen en na te bellen.”

Zeg Rutte. Hoeveel langer moeten wij het geblunder van die beunhaas nog tolereren? Nederland moet dat virus onder controle krijgen, en dat lukt dus niet als er evidente minkukels op cruciale posten zit. Zet De Jonge dus op wachtgeld, en neem een capabel persoon aan. Of verdienen wij dat soms niet?