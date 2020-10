Hugo de Jonge geeft horeca en sportcentra de genadeklap: huidige maatregelen nog tot in december van kracht

2020 wordt het jaar dat de Nederlandse horeca tezamen met duizenden landgenoten stierf aan de gevolgen van het coronavirus. Die conclusie kan getrokken worden na opmerkingen van Hugo de Jonge bij het ‘persmoment’ van vandaag.

Zorgminister Hugo de Jonge zei het eigenlijk als bijzin, wellicht niet eens gepland. Maar het hoge woord was er wel uit, waarna het ook bevestigd werd op Twitter: horeca-ondernemers en sportverenigingen moeten niet verwachten dat dit jaar nog een gouden uiteinde kent. Integendeel: ze blijven gesloten tot in december, en wellicht zelfs langer:

“Wat we in ieder geval weten is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zijn. De verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december duurt. Tot die tijd is het een kwestie van volhouden.”