Hugo de Jonge kan weer eens niets: Nederland zucht onder tekort aan virusremmer remdesivir

In het Nederland waar Hugo de Jonge de hoogste baas is in de gezondheidszorg gaat van alles mis. Niet alleen is onder zijn hoede een tweede coronagolf uitgebroken die veel erger is dan in andere landen, maar ook kampen ziekenhuizen nu met een tekort aan één van de belangrijkste medicijnen tegen dat virus.

Zoals we allemaal al weten: er bestaat nog geen werkend vaccin tegen het coronavirus. Dus wat hebben we dan nodig middenin een pandemie? Medicijnen. Heel veel medicijnen. Zoals iedereen weet is voorkomen beter dan genezen, maar wanneer je dus niet 100% waterdacht kan voorkomen… dan ben je inderdaad een heleboel aan het genezen.

En dat gaat nu lastig, want ziekenhuizen ontberen één van de belangrijkste medicijnen tegen corona: remdesivir. Onze medische opperbaas Hugo de Jonge heeft het nijpende tekort weer eens niet zien aankomen, en nu zitten de tienduizenden coronapatiënten in ons land flink met de gebakken peren:

“Het RIVM, dat de bevoorrading van het medicijn centraal beheert en opstuurt naar ziekenhuizen, heeft momenteel geen doses van remdesivir meer. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid zou al enkele weken in gesprek zijn met Brussel om meer doses van de virusremmer naar Nederland te halen. Het ministerie verwacht „binnen enkele dagen” een nieuwe levering van de virusremmer, maar benadrukt dat het een „schaars product” is. „De komende weken zal er druk blijven op wat we in voorraad hebben van remdesivir”, aldus het ministerie. Het ministerie weet niet of andere landen ook met een tekort aan de virusremmer kampen.”

En ja, inkopen van het medicijn wordt centraal via Brussel geregeld, dus dat Nederland niet genoeg heeft valt óók het EU-bestuur aan te rekenen. Maar zeg nu zelf: als de EU het niet regelde en Hugo de Jonge de inkoper was in plaats van de onderaannemer, was het dan vermoedelijk beter gegaan? Nee, hè?

Kom dus maar weer door met dat Kamerdebat over het functioneren van de minister. En deze keer graag wél wat moties met tanden indienen, dames en heren parlementariërs!