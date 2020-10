Hugo de Jonge rommelt “domme” corona-app door de senaat: ‘App is zinloos als niet getest kan worden!’

Nou, het is dus officieel: nadat de Tweede Kamer zich een voorstander toonde van het aan alle kanten rammelende IT-projectje van minister Hugo de Jonge genaamd “CoronaMelder”, vindt nu ook een ruime meerderheid in de Eerste Kamer de app een uitermate goed idee.

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 kan beginnen voor CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge hoor. Ja, er is op zijn ‘watch’ een tweede golf van een dodelijke pandemie uitgebroken die véél erger is dan die bij buurlanden. Maar hé: we hebben nu wel een app om dat virus te bestrijden. Want dat is hoe je het doet: met bits en bytes ga je aerosolen en infecties te lijf.

Vraag me niet hoe, maar de Eerste Kamer is nu ook die mening aangedaan. Of nou ja, ik weet eigenlijk wel hoe. De gemiddelde leeftijd in dat orgaan is 93 en zeven maanden, en die mensen weten door de bank genomen niets van ICT. Dus als een aardige Rotterdamse meneer vertelt dat je met een app een pandemie kan indammen, dan geloven ze dat. Voor die leeftijdsklasse zijn computers en mobiele telefoons sowieso een vorm van magie.

Wie beter weet, noemt het eerder goochelen. Want zoals zelfs de coalitie-Kamerleden moeten toegeven: we hebben geen fluit aan zo’n app zolang Nederland die testcapaciteit niet op orde heeft:

“Ook zonder klachten moeten mensen zich kunnen laten testen”, zei D66-senator Annelien Bredenoord. SP-senator Arda Gerkens: “De app is zinloos als bij een melding niet getest kan worden.” De PvdA, CDA en GroenLinks vrezen dat het draagvlak voor de CoronaMelder zal afnemen als gebruikers van de app die geen klachten hebben, maar wel een melding hebben gehad, zich niet kunnen laten testen.”

Daarnaast noemt De Jonge de app zelf “dom”, in een poging kritiek te ondervangen dat CoronaMelder een soort overheidstooltje is om burgers te bespioneren. Maar als dat klopt wordt de volgende vraag vanzelf: waarom zouden we een domme app op onze telefoon installeren? Heeft premier Rutte niet juist benadrukt dat we deze pandemie “slim” en “intelligent” moeten neersabelen?

Hoe dan ook, maak de borst maar nat. Vanmiddag stemt de Eerste Kamer en spoedig daarna zal de app te vinden zijn bij een app store bij u in de buurt – in uw broekzak, om precies te zijn.