Hysterische VVD’er Klaas Dijkhoff schreeuwt om coronamaatregelen: ‘JA SORRY, KENNELIJK WAS HET NOG NIET DUIDELIJK!’

Nou, zo krijgen we met z’n allen die tweede golf er wel onder hoor! Gewoon lekker allemaal tegen elkaar gaan brullen. Ook goed voor het onderling begrip en het wederzijdse vertrouwen, enzo.

De coronacijfers zijn nog bijna elke dag ernstiger dan de dag ervoor. Vandaag waren er voor het eerst meer dan 9.000 gevallen in één etmaal aan de registratie toegevoegd. Dat het ernstig is, is het hele land wel duidelijk. Dat er maatregelen zijn afgekondigd, kan niemand ontgaan zijn. Ook kan het geen kwaad als die maatregelen zo nu en dan eens herhaald worden. Maar of de manier van Klaas Dijkhoff, om in de geest van caps lock day er gewoon een potje virtueel op los te schreeuwen, nu die oplossing is voor afnemende discipline…?

We kennen allemaal het antwoord: natuurlijk niet. Mensen die nu nog altijd niet doordrongen zijn van de ernst van COVID-19 en lulkoek verkopen over “een griepje”, zijn niet meer te redden. Die zijn zo ontzettend egocentrisch, gebrainwasht, of allebei dat je de hele dag hoofdlettertweets tegen ze kan typen. Maar ze gaan er geen mondkapjes van dragen, hun handen van stukwassen of thuisblijven bij klachten.

Zo’n schreeuwtweet is dus vooral een blijk van de sleetsheid van de afzender er van: Klaas Dijkhoff zelf. Ooit een frisse wind aan het Binnenhof, nu vooral irritant. En dan kan je nog wel zo hard “JA SORRY” brullen, maar feit blijft dat de Haagse tijd van de Brabantse liberaal er bijna op zit.

En dat is zó overduidelijk, dat we het ook niet hoeven te schreeuwen.