Ineens rukken de mondkapjes overal op: ook op middelbare scholen moeten ze straks massaal gedragen worden

Het gaat ineens rap met de mondkapjes in Nederland: waar het RIVM en het kabinet maandenlang de effectiviteit hebben ontkend, zijn sinds gisteren ineens de gezichtsmaskers flink aangeraden voor elke publieke binnenruimte. En nu ontkomen ook de middelbare scholen niet aan de richtlijn.

Het is me toch wat in Nederland, hè? Zo leven we in een land waar kabinetsbaas Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel maar eindeloos blijven herhalen dat mondkapjes (hier koop je ze voor een spotgoedkope prijs!) weinig doen om het coronavirus te bestrijden. Of sterker nog: dat de mondkapjes COVID-19 juist helpen omdat de gemiddelde persoon er geen goed gebruik van zou maken.

Nou ja, die opmerking is inmiddels net zo achterhaald als het idee dat iemand als Donald Trump nóóit president van de Verenigde Staten zou kunnen worden. Want sinds gisteren worden de mondkapjes streng geadviseerd op allerlei plekken, hangende een wettelijke verplichting. En nu ontkomen ook de middelbare scholen er niet meer aan. Sorry pubers, maar ook jullie moeten er aan geloven:

“Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten waarschijnlijk in de gangen en tijden de pauze een mondkapje gaan dragen. De koepel van scholen is daar voorstander van en heeft een advies uitgebracht aan het kabinet. Dat advies wordt later vanmiddag besproken. Daarna wordt een beslissing genomen. De VO-raad – de vereniging van middelbare schoolbesturen – was tot voor kort tegenstander van verplichte mondkapjes, maar zei gisteren van mening te zijn veranderd. ,,We kunnen ons voorstellen dat dit landelijk wordt ingevoerd”, aldus een woordvoerder tegen NRC next. Ook scholierenvakbond LAKS is om. ,,Als mondkapjes ervoor kunnen zorgen dat scholen open kunnen blijven, zijn wij voor”, zegt voorzitter Nienke Luijckx.”

Ongetwijfeld zullen vele pubermeisjes het stiekem een opluchting vinden: nu hoeven ze niet meer eeuwen voor de spiegel te staan om die lippenstift precies zo te krijgen als ze zelf willen.

Maar ja, zonder dollen. Het virus is weer helemaal terug van weggeweest. En dat is mooi klote, maar om het LAKS te parafraseren: als die mondkapjes kunnen voorkomen dat het land verder afgegrendeld wordt, dan moet het maar.