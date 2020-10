Je verwacht het niet: burgemeesters willen mondkapjesadvies opwaarderen tot mondkapjesplicht met boete

Nou mensen, wie had dat nou verwacht! Zo’n dringend advies om mondkapjes te dragen blijkt toch niet zo bijster goed te werken, dus burgemeesters willen een handhaafbare plicht invoeren. Wat extreem onvoorspelbaar! Nou ja, als je Mark Rutte of Jaap van Dissel bent. De rest van het land zag dit natuurlijk al van mijlenver aankomen.

Lo and behold! Daar komt de landelijke mondkapjesplicht, afgedwongen door burgemeesters:

“Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen af van het dringende advies om mondkapjes te dragen. Volgens de burgemeesters schept het advies onduidelijkheid en bovendien hebben zij zo geen handvatten om te kunnen handhaven. In het beraad waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s samenkomen, bespreken de bestuurders maandagavond over eventuele nieuwe maatregelen. Zo wordt er nagedacht over een avondklok, een mondkapjesplicht, de ontheffingen voor de cultuursector en of supermarkten in het hele land op uitgaansavonden om 22.00 uur moeten sluiten.”

Nee, het is nog geen feit. Maar ja, dat wordt het heus wel. Want als we het coronabeleid van premier Rutte érgens mee kunnen typeren, dan is het wel laksheid en achter de feiten aanlopen. Heel de wereld, inclusief delen waar men COVID-19 heel wat succesvoller heeft bestreden dan Nederland, draagt mondkapjes? Roflol: einzelgänger Rutte houdt maandenlang vast aan een exotische Nederlandse conclusie dat de gezichtsmasker toch niet helpen want soms zit er wel eens eentje verkeerd.

En nu gaan de burgemeesters Rutte dus opnieuw met z’n neus op de ernstig belabberde feiten drukken. En dan komt er een landelijke mondkapjesplicht. Uiteindelijk. Nadat de R0 gestegen is zo’n bijna 1,5, en we dagelijks zo’n 4.500 nieuwe coronagevallen per dag moeten registreren.

Want als het kalf verdronken is, dan wacht premier Rutte tot hij door de omstandigheden gedwongen wordt en dán pas delft hij de put – nadat hij dit eerst nog over de schutting van de veiligheidsregio’s heeft geprobeerd te kieperen, natuurlijk. En Hugo de Jonge een privacyschendende app voor dit doel in elkaar heeft getimmerd.