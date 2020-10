Kerk in Staphorst gelooft deels in coronabeleid Rutte-De Jonge en schaalt aantal bezoekers af: ¨We blijven alleen wél zingen!¨

De Kerkelijke Raad van Wijze Witte Heren in Staphorst is eruit: Vanwege het risico op coronabesmettingen, zal het aantal kerkgangers naar de Hersteld Hervormde Kerk tijdelijk worden afgeschaald. Blijkbaar is de kerk toch een beetje geschrokken van alle ophef die vorige week ontstond nadat 600 mensen zingend en swingend de kerk op stelten zette in Staphorst. De Hersteld Hervormde Kerk laat ook weten dat er wel luidkeels gezongen blijft worden, want een zondag zonder gezang is natuurlijk geen zondag.

Vorige week zondag hadden de Staphorstenaren nog lak aan daadwerkelijk alle coronamaatregelen. 600 luidkeels zingende bijbelgangers zonder mondkapje bezorgden premier Mark Rutte en zijn handlanger Hugo de Jonge flinke kopzorgen. Gelukkig snappen ze nu ook in Staphorst een klein beetje de ernst van de situatie en heeft de Kerkelijke Raad van Wijze Witte Heren nu besloten dat het aantal bezoekers van de zondagse superspread-events flink zal worden teruggeschroefd.



¨Goddelijke samenzang is al jarenlang een fenomeen in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst, corona of niet¨

De komende tijd dienen kerkgangers een speciaal rooster op te volgen. Zingen blijft toegestaan, maar wel heeft de Hersteld Hervormde Kerk belooft dat er iets minder psalmen zullen klinken, wat uiteraard ook weer ten goede komt aan de zondagsrust.

Het is echter onduidelijk hoeveel mensen morgen zullen worden toegelaten in de kerk, maar het zullen er deze keer geen 600 tegelijkertijd zijn. Het dragen van een mondkapje is ook niet verplicht omdat de kerk in Staphorst nu opeens heel veel vertrouwen in de wetenschap toont en er volgens de kerk geen wetenschappelijk bewijs is dat het dragen van een mondkapje enig nut heeft.