Kijk! BIJ1-komediant Quinsy Gario eist excuses voor stokoude ‘leugencolumn’: ‘Niet ontslagen, want wit!’

De kieslijst van Sylvana Simons’ partij blijkt ook in 2020 tot de nok gevuld met mafketels, zo konden we vanmiddag in BNNVARA-radioprogramma De Nieuws BV horen toen Quinsy Gario te gast was, en onmiddellijk begon te huilebalken over een column van tweeënhalve maand geleden.

Zojuist eiste Quinsy Gario excuses van @MvanRoosmalen bij @denieuwsbv nav een column van vroeger #nporadio1 pic.twitter.com/qOA2rtIhgV — Paul in the Dark (@paulinthedark) October 8, 2020

Wie zich de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen nog kan herinneren weet dat een groot deel van de campagne opging aan het lachen om de malle kandidaten die Sylvana Simons had geselecteerd om met BIJ1 de Amsterdamse raad te veroveren. Het was lachen, gieren, brullen met sommige kandidaten die rechtstreeks uit een inrichting leken te zijn weggelopen.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is het niet veel beter. Nu staat Quinsy Gario op de lijst, ooit bekend van zijn aanval op de Zwarte Piet-traditie. Maar nu een beetje klagend, morrend en zeurend in radiostudio’s loopt te zeuren dat een columnist moet worden ontslagen omdat hij onaardige dingen heeft gezegd over een activistisch vriendinnetje van hem.

Afgelopen juli heeft de altijd gortdroge Marcel van Roosmalen namelijk fel uitgehaald naar mensen als OneWorld-hoofdredactrice Seada Nourhussen, die zo anti-racistisch zijn dat ze er zelf weer racistisch van worden.

Maanden verder, vandaag dus, vond Gario dat het tijd werd daarover eens verhaal te gaan halen bij De Nieuws BV – het programma waar op 23 juli de bewuste column te beluisteren was. De BIJ1’er zeurt dat er geen excuses zijn aangeboden, en roeptoetert dat Marcel van Roosmalen alleen maar niet is ontslagen “omdat hij wit is,” wat natuurlijk volstrekt uit de lucht gegrepen racistisch-ophitsende lariekoek is. Uiteraard, en alleen maar het punt van de columnist bevestigd: sommige lieden zijn zo anti-racistisch dat ze er zelf racistisch van worden.

Zoals ik dus al zei: ook in 2020/2021 zijn de BIJ1-kandidaten volstrekte mafketels. Quinsy Gario bewijst het vandaag weer.