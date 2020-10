Kijk! Kritische huisarts kraakt coronabeleid De Jonge: ‘Alles gericht op corona, met slechts sterftecijfer 0,25%!’

Niet alle huisartsen zijn zo ontzettend fan van het beleid dat ‘hun’ minister Hugo de Jonge voert. Bij Hart van Nederland zagen we gisteren dokter Felix van der Wissel, die felle kritiek leverde op het feit dat nu alles moet wijken voor COVID-19. Er moet ook oog zijn voor kankerpatiënten en anderen, betoogde hij.

Hier toch 1 gevonden met beter beeld. Hele kritische en realistische huisarts. Eindelijk een keer een eerlijk geluid op de Nederlandse televisie. 👇🏼 pic.twitter.com/ZDeBvEpWux — 🚜 blauw_wit_rood (@rood_wit) October 27, 2020

Wie de komende tijd zorg nodig heeft, weet hoe laat de klok slaat: je krijgt een telefoontje om de afspraak enige dagen of weken voor de afgesproken datum met maar één mededeling: ja, sorry, corona, de boel wordt uitgesteld. Of dat nu gaat om een kankercontrole, of om oren, benen, ogen, neus, of soms zelfs psychische klachten: corona, corona, corona. Alle zorg wordt uitgesteld voor COVID-19.

Dat zou eigenlijk helemaal niet moeten kunnen, vindt huisarts Felix van der Wissel. Hij trad gisteravond aan in Hart van Nederland om zijn zegje te doen over het feit dat alles over de wereldwijde epidemie gaat. Er móét meer aandacht komen voor andere zaken, betoogde hij:

“De regering moet ook het gevaar van het coronavirus relativeren, vindt Van der Wissel. “Toen de hele epidemie begon, wisten we nog nergens van. Toen verwachtte men dat van alle mensen die corona zouden krijgen, 3 procent zou sterven.” Inmiddels is het sterftepercentage volgens de huisarts bijgesteld tot ongeveer 0,25 procent. “Dat wil zeggen dat het op het niveau ligt van een ernstige griep. En daarvoor moeten we al deze maatregelen nemen”, vraagt hij zich af. “Het mag niet zo zijn dat iemand met corona meer aandacht krijgt dan mijn patiënt met kanker.””

Momenteel wordt de zorg echter nog verder afgebouwd om ruimte te maken voor coronapatiënten. Met alle gevolgen van dien: wanneer de tweede golf eindelijk uitgespoeld is en plat op het strand ligt, blijft de Nederlandse zorg gewoon in stormachtig weer zitten: want na de COVID-zorg komt de uitgestelde en afgeschaalde medische aandacht alsnóg over alle ziekenhuizen heenwalsen.

Van der Wissel heeft gelijk dat er iets moet gebeuren om die klap – die we nu al zien aankomen – te mitigeren. Maar wie gaat dat Hugo de Jonge aan z’n pietepeuterige verstand brengen?