Kijk: Thierry Baudet en Eva Vlaardingerbroek (FVD) bewijzen laatste eer aan Samuel Paty

FVD-leider Thierry Baudet heeft vandaag samen met de aan de partij gelieerde promovenda Eva Vlaardingerbroek de vermoorde Franse docent Samuel Paty herdacht. Dat deed de oppositieleider door een bos bloemen bij het monument De Schreeuw neer te leggen.

Terwijl in Frankrijk pleinen volstromen met mensen om de vermoorde geschiedenisdocent Samuel Paty te herdenken, die door een extremistische moslim werd onthoofd omdat hij de Mohammedcartoons liet zien in een les over de vrijheid van meningsuiting, is het in Nederland betrekkelijk stil. Al hoewel er online veel mensen hun woede en afschuw uitspraken, blijven de straten betrekkelijk leeg.

Behalve dan bij De Schreeuw, het monument dat in Amsterdam werd opgericht als eerbetoon aan Theo van Gogh. Ook hij werd door een moslimfundamentalist om het leven gebracht vanwege het tonen van godslasterend materiaal. Nu, amper een week na de dood van Paty, doet het beeld dienst als nationale treurplaats voor de door een terrorist om het leven gebrachte Fransman.

FVD-voorman Thierry Baudet kwam er, samen met aanstaand Kamerkandidaat Eva Vlaardingerbroek, een bos bloemen leggen als eerbetoon. De partij schreef er het volgende over:

“Samen met Eva Vlaardingerbroek legde Thierry Baudet vandaag bloemen bij het monument voor Theo van Gogh als eerbetoon voor de door een moslimfundamentalist onthoofde Franse docent Samuel Paty. Het vrije woord en de Nederlandse waarden moeten we koste wat kost beschermen. “

Baudet is daarmee heel wat explicieter dan D66-minister Sigrid Kaag, die slechts sprak van een “brute daad”, zonder duidelijk te maken welke giftige ideologie achter deze misdaad. schuilging.