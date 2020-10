Kinderboekenuitgeverij zet de versnipperaar aan: alle boeken met Zwarte Piet worden VERNIETIGD

Een Vlaamse uitgeverij heeft maar liefst zevenduizend boeken door de papiervernietiger moeten halen, omdat het inmiddels omstreden personage van Zwarte Piet er in voorkwam. Naar eigen zeggen was het voor het eerst in hun bestaan dat de uitgeverij overging tot deze actie, die beelden oproept van boekenverbrandingen uit dictatoriale regimes.

De hoop dat Zwarte Piet ooit nog een prominente rol gaat spelen in het Sinterklaasfeest is zo goed als vervlogen – dat kunnen we wel opmaken uit het feit dat bedrijven de door Kick Out Zwarte Piet en andere groepen bestreden kinderfiguur zo giftig vinden, dat ze zelfs bereid zijn om hun voorraden te vernietigen als die versierd zijn met de traditionele knecht van Sinterklaas.

Uitgeverij Clavis in Hasselt heeft zo 7.000 kinderboeken met Zwarte Piet gereduceerd tot oud papier. De uitleg voor deze verregaande stap is “We moeten mee met de nieuwe tendens.” Aldus de Vlaamse media:

“Er zijn Nederlandse boekhandels die dreigen om geen enkel boek van ons meer te kopen, als we nog sinterklaasboeken drukken met zwarte pieten. Dus we staan onder druk om de boeken aan te passen. De discussie is nu al een aantal jaren aan de gang en we moeten mee in deze maatschappelijke trend”, zegt Philippe.”

Clavis heeft zo’n stap nog nooit genomen: overgebleven boeken worden meestal gedoneerd aan een kleding- en voedselbank, maar zelfs de arme gezinnen mogen nu niet meer verblijd worden met literatuur over Zwarte Piet.

Dat er associaties ontstaan met autoritaire en dictatoriale regimes die boeken hebben verbrand omdat ze waren geschreven door mensen uit gediscrimineerde groepen of oppositielui, wordt voor lief genomen. Zelfs met het beroemd geworden griezelige citaat van de Duitse dichter Heinrich Heine uit 1820 in het achterhoofd (“Waar men boeken verbrandt, zal men uiteindelijk ook mensen verbranden“), is de grote versnippering gewoon doorgegaan.

De directeur van het Belgische drukbedrijf ziet er zelf geen erg in: ‘De kinderen gaan de roetpieten ook magisch vinden,” denkt hij: “Door de jaren heen zijn immers de roe en de zak ook verdwenen.”