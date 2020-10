Klungelkabinet en Van Dissel maken óók van voorrangstesten grote puinhoop: ‘Steken elkaar naar de kroon met fouten!’

Werkelijk alles wat maar mis kan gaan aan het coronabeleid van het kabinet gaat ook mis. Neem bijvoorbeeld ook die zogenaamde voorrangstesten voor mensen in bepaalde zorgfuncties en het onderwijs. In principe een goed idee, maar hopeloos slecht uitgevoerd. Neem dat niet van mij aan, maar van mensen die daadwerkelijk zo’n coronavoorrangstest probeerden te krijgen.

In het Algemeen Dagblad vandaag een uiterst lezenswaardig relaas van een lerares uit Culemborg, die anderhalve week geleden met wat andere docenten van haar middelbare school coronaverschijnselen vertoonde. Ze kregen van hun werkgever natuurlijk te horen dat ze zich moesten testen, en er werd aanspraak gemaakt op de voorrangsregeling voor docenten. Na de bureaucratie te zijn doorgeworsteld kreeg men het “supergeheime” telefoonnummer in handen. Dat mocht absoluut niet gedeeld worden. Maar de docente in kwestie, Hanneke Wetzeler, meldt droogjes: “Het was het nummer dat al anderhalf uur op alle nieuwsapps en overheidssites stond.”

Maar dan het telefoneren zelf. De drie leerkrachten hebben non-stop moeten bellen en kregen de hele tijd te horen dat alle lijnen bezet waren. Het duurde de hele ochtend voor twee collega’s een afspraak konden maken voor drie dagen later (!), en eentje kreeg helemaal niemand te pakken aan de lijn tot het einde van de dag.

Welk vak Hanneke doceert staat niet vermeld. Wel besluit ze een sommetje te maken om vervolgens tot de conclusie te komen dat Rutte, Van Dissel en De Jonge hun mankracht uiterst gemankeerd hebben ingezet:

“Een sommetje. Er zijn 2100 callcentermedewerkers, volgens minister Hugo de Jonge. Tot 13.00 uur waren er 4000 afspraken ingepland, volgens de GGD’s (bron: NOS). Dat zou betekenen dat elke medewerker er tussen het begin van zijn dienst en zijn lunch twee heeft gemaakt. Ik vermoed dat hij of zij de rest van de tijd heeft besteed aan het afwimpelen van mensen die niet in aanmerking komen voor deze voorrangsregeling.”

Na afloop heeft het vertrouwen van de docente in de overheid toch wel een flinke knauw gekregen: “Die steken elkaar naar de kroon met inschattingsfouten wat betreft testcapaciteit en mondkapjes, om maar een paar heikele punten te noemen, onduidelijke afspraken (zie hierboven) en wijsheid achteraf.”

U leest het: het worden nog vijf lange maanden tot de verkiezingen. Tot die tijd zitten we noodgedwongen nog opgescheept met deze bende matig competente coronaprutsers.