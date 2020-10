Laffe DENK-bobo Farid Azarkan basht gezellig samen samen met de NOS mee op Fidan Ekiz: ‘Hitst mensen op!’

Alsof de NOS nog niet schaamteloos genoeg geweest is, door gewoon journalisten te verbieden aan tafel te gaan zitten in de talkshow De vooravond van Renze Klamer en Fidan Ekiz, doet de sneue sujettenpartij DENK er nog een schepje bovenop: die vinden het prachtig en schelden Ekiz nog maar een keertje extra uit.

Het is officieel, mensen: DENK is onderdeel geworden van de zittende macht. Hoe we dat weten? Nou, toenmalig DENK-aanvoerder Tunahan Kuzu stond een paar jaar geleden nog te schreeuwen dat de ‘mainstream media de poortwachters van de gevestigde orde’ zijn, en natuurlijk het iconische “Trap er niet in!” Maar nu? Nou, de huidige leider Farid Azarkan komt dezer dagen ineens superlatieven tekort om de staatsnieuwsomroep NOS de hemel in te prijzen.

Want Azarkan heeft De vooravond ook geboycot, net als de NOS. Laatstgenoemde vond de talkshow “te opiniërend” (lees: te rechts), en Farid Azarkan eist nu eenmaal van alle Nederlanders met migratie-achtergrond dat ze de politieke lijn van DENK volgen, anders worden ze weggezet als bounty’s en gekielhaald in buitenlandse staatsmedia. Dus verklaart Azarkan:

“Ik schuif ook niet aan sinds Fidan Ekiz het proces tegen Wilders wegzet als politiek proces en mensen die het niet met haar eens zijn uitscheldt voor nazi. Dan zet je onze rechtstaat te kakken en je hitst mensen op. Oneerlijk en onverantwoord. Verstandig dat de NOS niet aanschuift.”

De DENK-glibberaal doet net alsof hij niet bij Ekiz gezien wil worden, omdat zij het Wildersproces anders zag dan hij. In werkelijkheid is de DENK-lijsttrekker al jaren bezig met een haatcampagne tegen de presentatrice.

Hij beschimpt haar, omdat ze de politieke situatie in Turkije kritisch volgt en ze mag van hem geen verkrachtende islamisten aanpakken, want moslims hebben het al zo zwaar in deze samenleving.

Aangezien we dan toch lekker aan het boycotten zijn, hang ik er Azarkan ook maar één aan z’n broek: denk maar niet dat wij ooit met jou aan één tafel gaan zitten, nare padjakker!