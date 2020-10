Linksliberaal Google verbant Zwarte én Roetveegpiet uit alle advertenties: ‘Gelijkheid en diversiteit!’

De hetze tegen Zwarte Piet heeft Silicon Valley bereikt. Nadat Facebook enkele maanden geleden al Zwarte Piet uit posts weerde, op straffe van een ban, volgt nu ook die andere techgigant uit Californië: Google. Geen Pieterbazen meer op advertenties, zelfs niet de nieuwe ‘inclusieve’ roetveegpiet.

Zwarte Piet is op sterven na dood, ligt aan het infuus. Zijn zorg is afgeschaald, en de trouwe knecht van Sinterklaas is nu terminaal.

Het laatste zetje tegen de als racistische weggezette kindervriend wordt nu gegeven door hogere machten uit het buitenland. Facebook gaf Piet al de middelvinger, en nu volgt ook Google en diens videoplatform YouTube.

Frappant is dat ze niet alleen afstand nemen van de door KOZP als ‘koloniaal’ bestempelde figuur, maar ook dat brave compromis van die roetveegpieten dus kennelijk totaal niet meer kan:

“Google neemt afscheid van advertenties waarin Zwarte Piet te zien is. Verder kan op YouTube, een dochterbedrijf van Google, voortaan geen geld meer verdiend worden met video’s van Zwarte Piet of Roetveegpiet, zo maakte Google Nederland dinsdag bekend. Het nieuwe advertentiebeleid betekent een wijziging voor uitgevers die gebruik maken van advertentiediensten van Google. Zij mogen geen advertenties via de netwerken van Google tonen op pagina’s met Zwarte Piet of Roetveegpiet. Dit beleid gaat ergens ‘de komende weken’ in.”

En dat is dus de doodsteek van een eeuwenoude Nederlandse traditie. Wat je daar verder ook mag vinden, het is uiterst dubieus dat Nederland daar niet op eigen voorwaarden afscheid van heeft kunnen nemen, maar onder druk van Amerikaanse mogendheden nu wordt overgegaan tot het definitieve einde van Zwarte Piet. Is dat niet eigenlijk ook een soort van kolonialisme?